45 éve hunyt el Öveges József

Öveges József ősei apai ágon legalább kétszáz évre visszamenően néptanítók voltak, ő maga 1919-ben szerzett tanítói diplomát. Elsősorban a matematikai és a fizika érdekelte, de bencés és piarista tanulmányait követően pappá is szentelték. A természettudomány népszerűsítésének egyik legkiemelkedőbb alakjaként nagyon sokat tett a tudományos igényű ismeretterjesztés területén, többek között a Tudományos Ismeretterjesztő Társulaton (TIT) keresztül. Ő vezette főszerkesztőként 1958-tól a Magyar Televízió 100 kérdés – 100 felelet című műsorát, ez a népszerű adás 135 alkalommal volt műsoron. Legkedvesebb kísérleteim című műsorában egyszerűen elvégezhető, mégis látványos kísérleteket mutatott be, miközben élvezetesen, magával ragadó lelkesedéssel és könnyen érthetően el is magyarázta azokat- olvasható a Wikipédián. A Magyar Rádióban 256 előadást tartott. Öveges József az 1948-ban alapított Kossuth-díj első kitüntetettjei közé tartozott.

45 éve hunyt el Öveges József professzor. Fotó: Fortepan

Horthy Miklóst is ezen a napon temették újra

1993. szeptember 4-én temették újra Horthyt. Azért ekkor, mert végakarata szerint addig nem szállíthatták haza holttestét, amíg a szovjet csapatok ki nem vonultak Magyarországról. Az újratemetés Kenderesen, a család és a kormány egybevágó szándéka szerint nem állami szertartás keretében történt.

187 éve mutatták be a távírót

Samuel Morse 1837. szeptember 4-én mutatta be találmányát a New Yorki egyetemen. A távíró elvét még 1832-ben álmodta meg, ezután következett a megvalósítás hosszú időszaka. Morse a bemutatón fél kilométerrel távolabb levő munkatársától kapott kódokat, amiket egybeolvasva a következő szöveget kapta: "Sikeres kísérlet a telegráffal 1837. szeptember 4-én." Az egységes nemzetközi jelzésrendszerré vált pont-vonal kombinációt Morse csak 1839-ben dolgozta ki. Az első távíróvonal Baltimore és Washington között épült, amelyen 1844-ben futott végig az első mondat.

Egy másik találmányt, a filmes fényképezőgépet is szeptemberben mutatták be

George Eastman feltaláló 1888. szeptember 4-én mutatta be az első roll-film kamerát és bejelentette saját nevére a Kodak védjegyet. A Kodak atyja egyébként a húszas éveiben még bankárként dolgozott, majd egy hosszabb utazásra készülve szeretett bele a fényképezésbe. Három év alatt az otthoni laboratóriumában megalkotta az úgynevezett nedves üveglemez helyett a szárazlemezt. Zselatinréteggel bevont találmányát szabadalmaztatta Angliában és az USA-ban is, majd felmondott a banknál, és megalapította saját kis vállalatát Rochesterben. Kifejlesztette a papíralapú tekercsfilmet és hozzá egy egyszerű kamerát: a Kodakot, amit 25 dollárért már bárki megvehetett.