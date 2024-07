Ezt az 5 alkalmazást azonnal töröld a telefonodról: mindenedet ellophatják!

Ha androidos telefon van a zsebedben, akkor érdemes mielőbb elővenned és ellenőrizned a telepített alkalmazások teljes listáját! Nemrég megerősítették ugyanis, hogy a Google öt alkalmazás kapcsán figyelmeztetést adott ki, miután kiderült, hogy azok fertőzöttek a Mandrake vírussal.

Öt alkalmazás fertőzött a veszélyes vírussal Fotó: Pixabay

A telepítést követően ez az úgynevezett kémprogram teljes mértékben képes megfigyelni a készüléket, adatokat gyűjt róla, képernyőfelvételeket készít, sőt, még az érintéseket és az ujjmozdulatokat is szimulálhatja, ami lehetővé teszi a hackerek számára, hogy további rosszindulatú fájlokat töltsenek le anélkül, hogy a felhasználó tudna róla. Mindez azzal jár, hogy nem csak a személyes adataink kerülhetnek illetéktelenek kezébe, de akár a pénzünket is vihetik, hiszen innentől a banki alkalmazásokhoz is hozzáférhetnek.

Mindez azért különösen aggasztó, mert a feltételezések szerint több mint 30 ezer ember telefonján vannak ott ezek az applikációk, és közülük sokan még nem törölték le azokat.

A Mandrake-et először 2020-ban észlelték, de most újra több helyen is feltűnt. A Kaspersky biztonsági csapata szerint a támadások új hulláma 2022-ben kezdődhetett, de csak most fedezték fel, mivel a hackerek továbbfejlesztették azt.

Íme az 5 alkalmazás, amelyet most azonnal törölnöd kell:

AirFS

Astro Explorer

Amber

CryptoPulsing

Brain Matrix

A Bleeping Computer azt ajánlja a felhasználóknak, hogy kapcsolják be a Google Play Protectet, amely folyamatosan ellenőrzi az alkalmazásokat, és szól, hogyha valami olyan van letöltve, amely kártékony lehet – írja a Mirror.