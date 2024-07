Észreveszed ezt a 3 dolgot a telefonodon? Akkor a pénzed komoly veszélyben van

Nem győzzük hangsúlyozni, hogy milyen jelentős kockázatot jelentenek a nyilvános wifihálózatok. Már több szakértő is beszélt arról, hogy ilyen hálózatra felcsatlakozva számtalan fenyegető, rossz szándékú személy és program tud bejutni a készülékünkbe. Ha pedig ezek bejutnak a készülékünkbe, akkor könnyen adatokat is tudnak gyűjteni. Le tudják nyerni azt, hogy mi a bankszámlánkhoz a jelszó, és el tudják venni a megtakarított pénzünket is. A legjobb megoldás tehát, ha egyáltalán nem használunk nyilvános wifihálózatot, hanem egyszerűen a mobilnetünk biztonságában maradunk. Vannak persze olyan helyzetek, amikor ez nem lehetséges. Ha ugyanis elhagyjuk az uniót, már nincs korlátlan, ingyenes adathasználatunk. Akkor borsos árat kell fizetnünk az internethasználatért. Ilyenkor csábító lehet a gondolat, hogy felcsatlakozzunk a nyilvános hálózatokra: például a reptér, a szálloda, az étterem vagy akár az utca wifijére. Lássuk, mikor vagyunk veszélyben!

Könnyen hozzáférhetnek az adatainkhoz

A hekkerek és adathalászok tökéletesen tisztában vannak azzal, hogy sokan szeretnek nyilvános wifihálózatokra csatlakozni, hiszen manapság netezés nélkül nagyjából semmit nem lehet elintézni. Éppen ezért erre is kifejlesztettek egy módszert, amivel meglophatják az embereket. A hekkerek nyílt hálózatokat hoznak létre, amelynek olyan nevet adnak, amiről az emberek azt gondolják, hogy bátran felcsatlakozhatnak. Sok nyílt hálózat bejelentkezéshez kötött, ezért ők is azt kérik, hogy adjunk meg különböző adatokat, jelszavakat – írja a The Sun. Ilyenkor akár a bankszámlánkat is elkérhetik, illetve olyan adatokat is kicsikarhatnak, amelyekkel leemelhetik a pénzt a számlánkról. No de honnan tudjuk, hogy csalókkal van dolgunk?