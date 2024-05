„Nehéz újra anyukának lenni, látássérültként” – Egyedül maradt unokájával Tünde, aki 31 évesen vesztette el a látását

A Mosonmagyaróváron élő Tünde egy 5 hónapos, egy öt – és egy nyolcéves gyermekkel arra kényszerült 31 évesen, mikor egy tripla szemfenékgyulladásban elvesztette szeme világának 78 százalékát, hogy gyakorlatilag segítség nélkül nevelje csemetéit, ugyanis férje reggeltől estig dolgozott. Az édesanya bár csak színeket és elmosódott körvonalakat lát, mégsem adta fel, felnevelte három gyermekét és azóta is dolgozik, megváltozott munkaképességűként. Most azonban az élet újra próba elé állította: látássérült nagymamaként kisunokáját, Szerénát is egyedül neveli.

Tünde 31 évesen vesztette el látásának 87 százalékát, így csak foltokban lát, homályosan Fotó: Olvasói fotó

„Még sosem láttam teljesen az unokám arcát”

Tünde élete 54 évesen a feje tetejére állt. Férjével megromlott a kapcsolatuk, beadták a válást. Két évvel ezelőtt pedig a kisunokája, Szeréna is az ő gyámsága alá került, így most egyedül maradt a négyéves picivel.

Amikor kiderült, hogy a látásom nagy részét elvesztettem nagyon kétségbeestem. Ott maradtam három kisgyerekkel, a férjem akkoriban nem sokat segített. Meg kellett tanulnom, hogyan tudom megoldani, hogy ellássam a gyerekeket és a háztartást is vezessem

– mesélte a Metropolnak Tünde, aki még ezek után is próbált sok olyasmit csinálni, ami korábban a mindennapjai része volt.

„Én még próbáltam varrni, olvasni, de le kellett mondanom róla. A legfájóbb az olvasás elvesztése volt. Azóta beszereztem magamnak egy olvasó tv-t, illetve az okostelefonom is látássérülteknek való. Nem raktam le a biciklit sem, amivel rendszeresen közlekedtem. Megszokott útvonalon képes vagyok szabályosan és óvatosan közlekedni" – mesélt a mindennapokról a nagymama, akinek egyre könnyebb lett, miután felnőttek a gyerekek. Most azonban, 54 évesen újra édesanyai szerepben kell helytállnia, hiszen négyéves unokája, Szeréna csak rá számíthat.

A lányom sajnos rossz irányba ment, 4 évvel ezelőtt hazaköltözött terhesen, egészséges babát hozott a világra, majd 3 hónapig bírta, aztán közölte, hogy kell neki a szabadság és 2 éves kora óta én és a férjem lettünk a baba gyámja. Anyaként nagyon nehéz volt megélnem, mert úgy gondoltam, hogy én jó anya voltam

– részletezte a múltat Tünde, elmesélve hogyan került hozzájuk a kis Szeréna. Most azonban, a válás miatt egyedül maradt a kislánnyal, látássérültként.

Tünde és Szeréna között igazi anya-lánya kötelék van Fotó: Olvasói fotó

„Nem tudok egy mesét felolvasni az unokámnak”

„Ha azt mondták volna, hogy nem nevelhetem a kislányt, ha elválunk, akkor inkább a férjemmel maradok, hiába vannak problémáink, mert Szerénát nem adtam volna. De megoldható, hogy velem maradjon, így most egy műszakban dolgozok, ő bölcsibe jár és ismét úgy élem a napjaimat mint egy négyéves gyermek édesanyja. Nagyon nehéz újra anyukának lenni" – hangsúlyozta Tünde, aki próbál lépést tartani unokájával, de inkább Szerénának kellett megtanulnia, hogy a nagymama nem lát.

Amikor kéri, hogy mama fesd ki a körmöm, akkor az vicces, ilyen aprólékos dolgok nehezen mennek. Próbálok mindent megadni a kislánynak, sokat játszunk. Szeréna megszokta, hogy nem mehet tőlem messzire, megáll a kis biciklijével, nem szalad messzire tőlem a játszótéren sem. Neki kellett alkalmazkodnia sajnos

– mesélt a hétköznapokról a nagymama.

A gyönyörű kislány már megtanulta, hogy látássérült nagymamájától nem mehet túl messze és nem lát úgy, mint ő Fotó: Olvasói fotó

„Sokan azt mondják, hogy ha nem mondanám, hogy az unokám, akkor azt hinnék, hogy a lányom, mert olyan erős a kötelék köztünk. Mindig is hozzám bújt, hozzám menekült. Mindent meg tudok adni neki, amit egy édesanya, rajzolunk, játszunk, csak egyedül mesét olvasni nem tudok neki" – tette hozzá. Tünde terve, hogy a válás után eladják a házat és beljebb költözik a belvárosba, hogy könnyebb legyen a közlekedés, valamint szeretne egy rásegítő elektromos kerékpárt is.

Csak abban bízok, hogy továbbra is tudok majd dolgozni, mert ha valami történik velem, akkor a rokkantnyugdíjamból nem tudunk megélni ketten. De nem adom fel soha és ezt üzenem más édesanyáknak is: sose adják fel, olyan nincs, hogy nem lehet, akarni kell. Én sem fogom feladni, a kicsi a legnagyobb motivációm, érte csinálok mindent

– zárta gondolatait Tünde.