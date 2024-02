„A szerelmemért bármire képes vagyok” – Zsolt kész a párjának adni a veséjét, akivel soha nem láthatták egymást

Anett és Zsolt története bizonyítja, hogy a szerelem bizony nem ismer határokat: a két fiatal látássérültként szeretett egymásba, és szerelmük nem is lehetne teljesebb. Mindez hat éve történt, és bár sosem láthatták a másikat, olvasnak egymás rezdüléseiből. Zsolt 14 évesen veszítette el örökre a látását, Anettnek pedig 20 évesen kellett szembenéznie a látássérültséggel.

Anett és Zsolt teljes harmóniában élnek közös otthonukban Fotó: Máté Krisztián

Születésem óta vesebeteg vagyok, így hetente háromszor járok dialízisre

– kezd bele történetébe Anett, akinél később véralvadási problémákat is észleltek, majd 20 éves korában agyi trombózist kapott.

3 hónapra teljesen elveszítettem a látásomat, amit aztán műtétekkel és rehabilitációval 10 százalékosra vissza tudtak hozni

– meséli a fiatal nő, aki párjával együtt teljes értékű életét él, hiszen ahogy meg is említik, ma már számtalan eszköz segíti a látássérülteket ahhoz, hogy eligazodjanak a világban. Zsolt és Anett is a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségénél dolgozik, ahol mindketten megtalálták számításaikat.

Zsolt féléves volt, amikor megállapították, hogy zöld hályog van a szemén, így számtalan műtéten átesett, ám nem lehetett megakadályozni, hogy végleg elveszítse szeme világát.

Zsolt másik hű társa Andy, aki már több mint 10 éve van vele Fotó: Máté Krisztián

Nekem nagy segítség volt az, hogy édesanyám is látássérült volt, hiszen láttam, hogy az élet ettől még nem áll a feje tetejére

– magyarázza Zsolt, akinek gyerekkora óta lételeme volt a sport és a mozgás, így számára a legfontosabb kérdés az volt, hogy mihez kezd majd, így talált rá a csörgőlabdázásra és lett a válogatott csapatával 2023-ban ezüstérmes a rotterdami multisport para Európa-bajnokságon. Zsolt igazi romantikus, a csillagos ég alatt kérte meg szerelme kezét, aki a nyakába borult, és könnyek közt mondta ki a rég óhajtott igent, így kapcsolatuk újabb szintre lépett. Anett és Zsolt már alig várják, hogy örök hűséget fogadhassanak egymásnak, ám mielőtt eljön életük legszebb napja, még valami igen fontos feladat vár rájuk. Zsolt úgy érezte, egy gyűrű és az ígéret nem elég, hogy kifejezze érzéseit, így hatalmas dologra szánta el magát.

A gyűrű csak egy tárgy, ám Zsolt ettől sokkal többet adott szerelmének Fotó: Máté Krisztián

Zsolt úgy döntött, hogy nekem adja az egyik veséjét

– árulja el Anett, aki Zsolt felajánlását több mint 1 évig forgatta magában, míg végül úgy döntött, elfogadja szerelme áldozatát. A fiatalok számos vizsgálaton túl vannak már, így ha minden jól megy, még idén túl lesznek az operáción.

A szerelmemért bármire képes vagyok, és nekem egy műtét nem okoz félelmet, hiszen annyin túl vagyok már

– vallja be Zsolt, aki azt is hozzáteszi, olyan profi ma már egy ilyen transzplantációs folyamat, hogy gyakorlatilag a műtétnek semmilyen kockázata nincs, ám szerelme egy új életet nyerhet általa, amitől Zsolt számára nincs fontosabb. A két fiatal rendkívül felelősségteljes, hiszen bár nagyon szeretnének családot alapítani, tisztában vannak vele, hogy gyermekeik is örökölhetik betegségeiket.

Anett boldog, hogy 10 százalékosan ugyan, de visszahozták a látását Fotó: Máté Krisztián

Én nem szeretném kockáztatni a gyermekem életét. Tudom, hogy milyen szenvedéseken mentem át, és ezt nem szeretném senkinek

– fogalmazza meg Anett, aki Zsolttal egyre többet beszélget az örökbefogadásról, és úgy érzik, ha majd minden feltétel adott lesz, örömmel vágnak bele a családalapításba. Zsolt és Anett valódi példaképek, hiszen bár számtalan nehézséggel kellett szembenézniük életük során, pozitív szemléletüknek és kitartásuknak hála, a megpróbáltatások csak tovább erősítették és gazdagították őket.