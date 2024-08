Először rögzítették videóra ennek a világhírű bandának a fellépését

Először rögzítették videófelvételen a Beatles fellépését

1962. augusztus 22-én „hazai pályán”, a liverpooli Cavern Clubban játszott minden idők egyik legnagyobb népszerűségének örvendő bandája, a Beatles. Az akkor már két éve működő, de még be nem igazán robbanó zenekar fellépésén volt egy kamera is, ami végig forgott, amíg a Beatles a színpadon játszottak. A felvétel két hónappal később, október 17-én került adásba, egy év múlva pedig nem volt ember a világon, aki ne ismerte volna a Beatles-t.



Ma 62 éve, hogy elkészült az első videofelvétel, amely egy zenekar fellépését rögzítette Liverpoolban. A bandát úgy hívták: The Beatles... Fotó: Roger-Viollet via AFP

160 éve van már Vöröskereszt

1828. május 8-án született Henri Dunant svájci író, aki 1859-ben szemtanúja volt a solferinói ütközet sebesültjei tragikus szenvedéseinek és halálának. Ez késztette őt arra, hogy elkezdjen dolgozni a Nemzetközi Vöröskereszt segélyszervezetének létrehozásán. A Genfi Egyezmény végül 1964. augusztus 22-én hagyta jóvá a kezdeményezést. Magyarország 1881-ben csatlakozott a vöröskeresztes mozgalomhoz.



45 évvel ezelőtt ezen a napon jelent meg az utolsó Led Zeppelin album

In Through The Out Door címmel jelent meg a korong, amit többé már nem követett újabb. A Led Zeppelin ezzel együtt is sok tekintetben az 1970-es évek legnagyobb hatású rockzenekara. A rockzene menedzselésétől az ámulatba ejtő koncertek rendezéséig minden tekintetben példát állított a műfajnak. Minden albumuk önálló hangzásvilágú és stílusú, ugyanakkor albumon belül is változatos. Ezt a fajta gazdag hangzásvilágot azonban saját korukban a kritika inkább hibának vélte. A két utolsó album egyértelműen rossz kritikát kapott a megjelenéskor, de az idő az alkotókat igazolta és mára ezek közül a Presence a hard-rock egyik legmaradandóbb albuma.

106 éve született Benkő Gyula Jászai Mari-díjas színész, kiváló művész

1918. augusztus 22-én született Benkő Gyula, akinek a színpadi pályája a Royal Revü Varietében indult, de hamarosan a Vígszínházhoz került, amelyhez a háború után is hű maradt. Az államosítást követően az Ifjúsági Színházhoz került, ahonnan aztán az újjáépült Vígszínházban működő Magyar Néphadsereg Színházához szerződött. A nevét 1960-ban visszakapó Vígszínháznak nyugdíjba vonulásáig tagja maradt. Nem csak a színpadon, de a kamerák előtt is emlékezetes alakításokat nyújtott, például az Ördöglovas, a Szegény gazdagok, A kőszívű ember fiai, az Egri csillagok vagy éppen a Redl ezredes főszereplőjeként is.