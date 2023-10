Komár László magyar énekes Adásztevelen született 1944. november 28-án. Rock and roll slágerekkel vált ismertté, de szerepelt filmekben és színházban is. Pályatársai és rajongói is a magyar Elvis Presley-nek nevezték. Súlyos, gyógyíthatatlan betegségben szenvedett, de nem akarta, hogy sajnálják, ezért titokban tartotta, hogy a szervezetében már évek óta ott lappangott a kór. Komár László 67 éves korában otthonában, felesége karjaiban hunyt el Budapesten 2012. október 17-én. November 6-án temették el az Új köztemetőben kollégái és rajongói részvételével, kívánságára egy rózsaszín Cadillacből – írja a Wikipedia.

11 éve hunyt el a rock and roll magyar királya, Komár László

Ma van a szegénység elleni küzdelem világnapja

Október 17-ét 1992-ben nyilvánította a szegénység elleni küzdelem világnapjának az ENSZ közgyűlése. Ennek nem pusztán szimbolikus célja volt, a tagállamok tényleges szegénységfelszámoló programokat indítottak, és részben ennek hatására elkezdett emelkedni az életszínvonal a világban.

Elstartol a 360 Design Budapest rendezvénysorozata

Negyedik alkalommal rendezi meg a Magyar Divat & Design Ügynökség (MDDÜ) a 360 Design Budapest rendezvénysorozatot, ami most először a formatervezők mellett az ipar- és képzőművészek alkotásait is bemutatja. Közel 60 ismert és feltörekvő hazai, valamint regionális alkotó 170 tárgya és terméke, szakmai előadások, exkluzív tárlatvezetések és további izgalmas programok várják az érdeklődőket október 17. és 22. között az Adria-palotában és szerte a fővárosban. További részletek itt olvashatók.

Törökbálint környékén torlódások lehetnek

Burkolatfelújítási munkálatok miatt 2023. október 16-án, hétfőn a hajnali óráktól várhatóan október 20-a, péntekig az M0-s autóút 2-es kilométerszelvényében lévő törökbálinti csomópontjában az M1-es autópálya irányába vezető oldal fel- és lehajtó ágain teljes útzárat vezetnek be a Magyar Közút Nonprofit Zrt. szakemberei. A korlátozás ideje alatt Törökbálint felől nem lehet felhajtani az M0-s autóút M1-es autópálya felé vezető oldalára, valamint az M0-s autóútról nem lehet lehajtani Törökbálint felé majd a csomópontban – írják közleményükben. A zárás ideje alatt az M0-s autóúton az M7-es autópálya irányából közlekedők az érintett csomópontban az M0–M1 csomóponton keresztül tudnak lehajtani.

Felhős idő lesz ma. Fotó: pixabay

Felhős, esős idő lesz

A koponyeg.hu előrejelzése szerint a fővárosban napközben erősen megnövekszik a felhőzet, délutántól eső, zápor is lehet. Mindössze 11-13 fok körül várhatók a csúcsértékek, a minimum-hőmérséklet pedig alig 4 Celsius-fok lesz. Enyhe szél (9 km/h) és kis mennyiségű csapadék (1 mm) is várható.

Ma lesz a magyar labdarúgó-válogatott 984. hivatalos mérkőzése

A magyar labdarúgó-válogatott Litvánia ellen játszik idegenben. A mérkőzés a 2023-as év nyolcadik mérkőzése lesz, egyúttal a 2024-es labdarúgó-Európa-bajnokság európai selejtezőjének nyolcadik fordulója is. A mérkőzés Kaunasban lesz a 15 315 férőhelyes S. Darius és S. Girėnas Stadionban.

Itt lesz véradás a fővárosban

Az ország számos pontján, így Budapesten is több helyen lehet vért adni ezen a napon:

7.00–19.00: Közép-magyarországi RVK Intézet (1113 Budapest, Karolina út 19–21)

(1113 Budapest, Karolina út 19–21) 12.00–17.30: Sugár Üzletközpont II. emelet (1148 Budapest, Örs vezér tere 24.)

További budapesti és országos helyszíneket ezen az oldalon lehet találni.