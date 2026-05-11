Most érkezett! Tűz ütött ki egy kőbányai lakásban - Több lakót ki kellett menekíteni az épületből

A tűzoltók négy embert menekítettek ki az épületből a munkálatok idejére.

Tűz ütött ki a kőbányai lakásban

Tűz ütött ki egy kétemeletes társasház egyik első emeleti lakásában, a X. kerületi Doba utcában. A fővárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat. A munkálatok idejére négy lakót menekítettek ki az épületből, további három lakó saját erejéből hagyta el a házat. Az esethez a mentők is kiérkeztek. Az elsődleges információk szerint szükség lesz lakosságvédelmi intézkedésre, írja a Katasztrófavédelem.