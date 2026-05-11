RETRO RÁDIÓ

Saját apjára támadt, nem élte túl fia dührohamát a 70 éves magyar férfi

Hiába rohantak a mentők, már csak a halál beálltát tudták megállapítani. Ölt a düh.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.11. 13:54
halálos testi sértés rendőrség düh

Düh vezérelte azt a 30 éves férfit, aki megölte a saját apját. A gyanúsított korábban más családtagjait is bántalmazta, és akkor sem hagyott fel a testi sértéssel, amikor az általa bántalmazott édesapja fájdalmakra panaszkodott.

Dühében végzett 70 éves apjával a 30 éves férfi – elfogták a rendőrök
Dühében végzett 70 éves apjával a 30 éves férfi – elfogták a rendőrök (Fotó: Shutterstock – Képünk illusztráció)

Düh vezérelte, végül megölte az apját

A férfi több családtagjába is belekötött május 2-án este. Valakivel csak veszekedett, édesapját viszont többször is megütötte, megrúgta. Fékevesztett dühe akkor sem csillapodott, amikor apja bordatörésre és erős fájdalomra panaszkodott. A rokonok értesítették a mentőket, azonban a 70 éves férfi a gyors orvosi ellátás ellenére a helyszínen életét vesztette. A helyi rendőrök elfogták a bántalmazót, a megyei nyomozók pedig gyanúsítottként kihallgatták, őrizetbe vették, majd a bíróság a letartóztatásáról döntött. Halált okozó testi sértés miatt kell felelnie – közölte a Police.hu.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu