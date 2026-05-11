Saját apjára támadt, nem élte túl fia dührohamát a 70 éves magyar férfi

Düh vezérelte azt a 30 éves férfit, aki megölte a saját apját. A gyanúsított korábban más családtagjait is bántalmazta, és akkor sem hagyott fel a testi sértéssel, amikor az általa bántalmazott édesapja fájdalmakra panaszkodott.

Dühében végzett 70 éves apjával a 30 éves férfi – elfogták a rendőrök

A férfi több családtagjába is belekötött május 2-án este. Valakivel csak veszekedett, édesapját viszont többször is megütötte, megrúgta. Fékevesztett dühe akkor sem csillapodott, amikor apja bordatörésre és erős fájdalomra panaszkodott. A rokonok értesítették a mentőket, azonban a 70 éves férfi a gyors orvosi ellátás ellenére a helyszínen életét vesztette. A helyi rendőrök elfogták a bántalmazót, a megyei nyomozók pedig gyanúsítottként kihallgatták, őrizetbe vették, majd a bíróság a letartóztatásáról döntött. Halált okozó testi sértés miatt kell felelnie – közölte a Police.hu.