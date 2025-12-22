Még él a remény: mutatjuk, hol lehet idén fehér karácsony

A fiatalabb generáció tagjai talán már nem is igazán tudnak felidézni olyan évet, amikor fehér karácsonyt ünnepelhettünk. Pedig pár évtizeddel ezelőtt az ünnepek természetes velejárója volt, hogy minimum bokáig érő hóban mentünk karácsonyi családlátogatásra – megidézve ezzel a leggiccsesebb karácsonyi képeslapok hangulatát. Az utóbbi években azonban – ahogy idén is – csupán a reménykedés jut osztályrészéül azoknak, akik hólepte karácsonyi tájról álmodoznak.

Még nem kell teljesen feladniuk a reményt azoknak, akik fehér karácsonyról álmodoznak. Fotó: Tim Gouw / Pexels (illusztráció)

A meteorológia szerint van még esély fehér karácsonyra

Már csak napok választanak el bennünket a szentestétől, így egyre nagyobb hitelt lehet adni a meteorológiai előrejelzéseknek, amelyek a nagy este szempontjából egyre pontosabbá válnak. Azaz: pár nappal karácsony előtt már sutba dobhatjuk a népi hiedelmekre épülő előrejelzéseket, ahogyan azokat a tudományos megfigyeléseken alapuló jóslatokat is, amelyek még hónapokkal korábban próbálták előre jelezni a várható karácsonyi időjárást.

Jó hír ugyanakkor, hogy a meteorológiai előrejelzések szerint még van remény fehér karácsonyra.

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy csak az ország egyes részein él még a fehér karácsony reménye, ami az idokep.hu portálon olvasható előrejelzés szerint azért lehetséges, mert karácsony előtt jelentős átalakulás kezdődik Európa időjárásában. Ennek részeként egy északon megerősödő anticiklon megakasztja a megszokott nyugatias áramlást, miközben keleti és déli peremén nagy mennyiségű hideg levegő áramlik a kontinens fölé. Ezzel egy időben a Földközi-tenger térségéből egy mediterrán ciklon enyhébb, nedvesebb levegőt szállít majd észak felé. Hazánk térsége pedig december 24-én éppen e két irányból érkező és eltérő légtömeg találkozási pontjába esik, ami kedvez a csapadék kialakulásának.

Az Időkép előrejelzése megmutatja, hogy az ország mely területein és mekkora esély van a fehér karácsonyra Fotó: Időkép

Az már viszonylag biztosnak tűnik, hogy csapadék érkezni fog szentestére, ám ennek halmazállapota még kérdéses, mivel ez a hőmérsékleti értékektől is nagyban függ.

Arra, hogy a csapadék hó formájában érkezzen, elsősorban

az Alpokalja térségében,

térségében, a Dunántúl északnyugati felében és

északnyugati felében és az északi országrészben

van esély.