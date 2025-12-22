Még él a remény: mutatjuk, hol lehet idén fehér karácsony
Szentestéhez közeledve lassan, de biztosan eloszlanak a kételyek – vagy a hófelhők. Így vagy úgy, de minél közelebb az ünnep, annál nagyobb biztonsággal tudja megállapítani a meteorológia, hogy lesz-e fehér karácsony, és ha igen, akkor hol.
A fiatalabb generáció tagjai talán már nem is igazán tudnak felidézni olyan évet, amikor fehér karácsonyt ünnepelhettünk. Pedig pár évtizeddel ezelőtt az ünnepek természetes velejárója volt, hogy minimum bokáig érő hóban mentünk karácsonyi családlátogatásra – megidézve ezzel a leggiccsesebb karácsonyi képeslapok hangulatát. Az utóbbi években azonban – ahogy idén is – csupán a reménykedés jut osztályrészéül azoknak, akik hólepte karácsonyi tájról álmodoznak.
A meteorológia szerint van még esély fehér karácsonyra
Már csak napok választanak el bennünket a szentestétől, így egyre nagyobb hitelt lehet adni a meteorológiai előrejelzéseknek, amelyek a nagy este szempontjából egyre pontosabbá válnak. Azaz: pár nappal karácsony előtt már sutba dobhatjuk a népi hiedelmekre épülő előrejelzéseket, ahogyan azokat a tudományos megfigyeléseken alapuló jóslatokat is, amelyek még hónapokkal korábban próbálták előre jelezni a várható karácsonyi időjárást.
Jó hír ugyanakkor, hogy a meteorológiai előrejelzések szerint még van remény fehér karácsonyra.
Az igazsághoz hozzátartozik, hogy csak az ország egyes részein él még a fehér karácsony reménye, ami az idokep.hu portálon olvasható előrejelzés szerint azért lehetséges, mert karácsony előtt jelentős átalakulás kezdődik Európa időjárásában. Ennek részeként egy északon megerősödő anticiklon megakasztja a megszokott nyugatias áramlást, miközben keleti és déli peremén nagy mennyiségű hideg levegő áramlik a kontinens fölé. Ezzel egy időben a Földközi-tenger térségéből egy mediterrán ciklon enyhébb, nedvesebb levegőt szállít majd észak felé. Hazánk térsége pedig december 24-én éppen e két irányból érkező és eltérő légtömeg találkozási pontjába esik, ami kedvez a csapadék kialakulásának.
Az már viszonylag biztosnak tűnik, hogy csapadék érkezni fog szentestére, ám ennek halmazállapota még kérdéses, mivel ez a hőmérsékleti értékektől is nagyban függ.
Arra, hogy a csapadék hó formájában érkezzen, elsősorban
- az Alpokalja térségében,
- a Dunántúl északnyugati felében és
- az északi országrészben
van esély.
A fenti előrejelzések szerint tehát északon és a Dunántúlon van nagyobb esély arra, hogy szenteste az ott élők fehér karácsonyt ünnepeljenek.
A koponyeg.hu időjárási portál szerint a fővárosban és környékén szenteste nem várható fagypont alatti hőmérséklet, 1–3 fok lesz, és bár szintén jeleznek csapadékot, inkább eső, havas eső formájában. Tehát Budapesten aligha lesz fehér a karácsony.
