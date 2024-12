Eldőlt, hogy fehér lesz-e a karácsony, itt a válasz!

Krisztus születésének napja, a karácsony a szeretet ünnepe. A meghittség elengedhetetlen része a feldíszített fenyő, az ajándékok és az ételek alatt roskadozó asztal, melyet a család apraja-nagyja körbeül. És persze a havas tájról sem szabad megfeledkezni, mert a nyugalmat árasztó látvány még varázslatosabbá teszi az ünnepet. Néhány héttel karácsony előtt egyre több embert foglalkoztat a kérdés: idén örülhetünk-e fehér karácsonynak?

Ritka, ám csodaszép látvány a budapesti fehér karácsony (Fotó: William Perugini / Shutterstock)

Ha Katalin kopog, a karácsony locsog

Az embereket mindig is foglalkoztatta az időjárás. A jeles napokhoz legtöbbször megfigyelésen alapuló népi jóslat is társul. Őseink úgy tartották, hogy ha Katalin napján, azaz november 25-én fagy, akkor a karácsony enyhe lesz. Idén ezen a napon a hőmérő higanyszála tíz fokig kúszott fel. Ha lehet hinni a népi hiedelemnek, akkor az ünnepekkor hidegre kell számítani, valószínűleg hó is esik. Na, de nézzük, hogy a meteorológusok is hasonlóképpen látják-e, lesz-e hólepel?!

2024-ben fehér lesz-e a karácsony?

Még van néhány hét karácsonyig, ugyanakkor ennyivel hamarabb még az időjósoknak is nehéz megmondani, hogy a hónap második fele mit tartogat a számunkra, fehér lesz-e a karácsony. Megnéztük az AccuWeather hosszabb távú előrejelzése alapján, hogy mi várható. Az időjósok sajnos ellentmondásba keveredtek idén a népi megfigyeléssel, mivel ők úgy látják, kevés az esélye a hóval borított tájnak az ünnepek alatt Magyarországon.

Enyhe december elé nézünk a meteorológiai előrejelzések szerint. Budapesten karácsonykor a 30 napos előrejelzés alapján 3-10 fok körüli hőmérsékletre kell számítani. Csapadék ugyan várható, de az sem hó formájában érkezik. Eső és ködszitálás teszi még borongósabbá a tájat és a karácsonyi hangulatot. Na, de oda se neki, hiszen a karácsony hangulata nem elsősorban az időjárás függvénye!