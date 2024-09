Ilyen időt jósol az Egyed napi népi hiedelem: erre jobb, ha felkészülünk

Számos nap van az évben, aminek időjárása a népi hagyomány szerint megjósolja az előttünk álló időszak csapadékosságát vagy szárazságát. Ilyen Egyed napja is, azaz szeptember 1. Ha ekkor esik az eső, akkor esős őszre számíthatunk, ha pedig nem, akkor szárazság jön. Ma kellemes nyári meleg, 31 fokos maximum várható egész nap, de a csapadék nem biztos, hogy elkerül minket. Szeptember 1-én ugyanis hidegfronttal köszönt be az ősz, ami bár komoly lehűlést nem, de záport hozhat magával.

Ha esőt hoz Egyed napja, akkor bizony egész ősszel esni fog Fotó: Pexels

Egyed napján ha esik, akkor enyhe tél lesz és csapadékos ősz

Ha az előrejelzésekben feltüntetett 2 mm csapadék valóban lehull szeptember 1-én, akkor a népi hagyomány szerint enyhe tél lesz, az ősz viszont esős lesz. De nem csak erre tér ki az ősi regula: Elvileg ha az eső mellett égzengés is hallható, akkor jövőre jó termés, bőség várható. Ahogy az lenni szokott, az ilyen időjárást jövendölő napok általában tartogatnak ígéreteket a termésre vonatkozólag is, Egyed napja sem kivétel ez alól. Sőt, a hagyomány szerint kifejezetten érdemes bizonyos dolgokat megtennie ezen a napon annak, aki gazdálkodik.

Érdemes ezen a napon elvetni a búzát, ha bőséget akarunk a jövő évre Fotó: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap

Aki Egyed napján veti el a búzát, bő termésre számíthat

Régebben jellemzően ezen a napon kezdték el a búza és a rozs vetését. Nem véletlen, hiszen azt tartották, hogy aki ezen a napon veti el a búzát az bő termésre számíthat. Néhol a szőlővel kapcsolatban is kialakultak hiedelmek, még egy gonoszt elhárító varázscselekményt is kialakítottak: virradat előtt a gazdának meztelenül kell körbejárnia a szőlőjét, négy sarkán össze kell kötnie a gallyakat, hogy a tolvajok és gonoszok elől elzárja a birtokot. De szeptember 1-én kezdték hizlalni a disznót is, melyet karácsonykor akartak levágni.

Egyed napja tehát valóban jelentőségteljes volt minden szempontból, hiszen az időjárás és a termés minősége is fontos szerepet játszott a gazdálkodók körében. Hogy idén mit hoz Egyed napja, és hogy hihetünk-e az előrejelzésnek, miszerint 2 mm csapadék esni fog, az majd vasárnap elválik. De felkészülni nem árt, hogy ha bizony egy csepp eső is esik szeptember 1-én, akkor nem rakhatjuk messzire az esernyőket.