Eddig kell még kibírnunk a pokoli hőséget: az évnyitókon sem ússzuk meg a kánikulát

Szeptember 2-án ismét becsengetnek az iskolákba, ünneplőbe öltözött diákok lepik el az utcákat, a hűs, őszi időjárásra azonban még várni kell. A kánikula ugyanis még egy darabig velünk marad. A héten még bőven 35 fokra kell számítanunk, vagy még annál is többre, így hiába kerülnek fel a fóliák és a vignetták az új tankönyvekre, az időjárás még bőven a nyári szünetre fogja emlékeztetni a diákokat. Az előrejelzések szerint leghamarabb jövőhét pénteken jöhet az enyhülés.

Hiába köszönt be az ősz, a kánikula még egy darabig velünk marad Fotó: Shutterstock

Kánikula: szeptember 6-án esik először 30 fok alá a hőmérséklet

Bár már mindenkinek nagyon elege van a kánikulából és lassan már tennénk el a lenge, nyári ruhákat, az időjárás makacsul ragaszkodik a forrósághoz. Hétfőn egyedül az ÉK-i élénk szél csúfít bele az akár 37 fokos országos hőségbe, fittyet hányva arra, hogy hamarosan beköszönt az ősz. A jó idő velünk marad egész héten, egyedül kedd délután, este alakulhat ki zápor, zivatar, ami enyhít a 35 fokos forróságon. Szerdán is sok napsütés, igazi strandidő valószínű. A délutáni gomolyokból csak elvétve fordul elő frissítő csapadék, marad a 35 fokos forróság. Ugyanezt ígérik a szakértők csütörtök, péntekre is. Túlnyomóan napos, száraz időre van kilátás. Záporra alig van esély, 31 és 36 fok közötti rekkenő hőség valószínű, ami bizony nem tágít a hétvégén, sőt a következő héten sem – írja a Köpönyeg.hu. A weboldal előrejelzése szerint marad a 30 fok feletti hőség a tanév első hetén is. Leghamarabb szeptember 6-án érkezhet egy kis enyhülés, ekkor esik ugyanis vissza a hőmérséklet 30 fok alá, 28 fokra – írják.

A tanév első hetén még marad a jó idő, forróság lesz a tanévnyitók alatt is Fotó: FamVeld

Húsz fok alá esik a hőmérséklet szeptemberben

Az AccuWeather előrejelzése alapján azonban úgy tűnik, hogy a jövőhét az utolsó, amikor a nyár kitombolja magát, a kánikula ugyanis már nem tér vissza. Sőt, a hőmérséklet egyre csak csökkenni fog: szeptember 15-re már csak 20 fokot ígérnek. Innen pedig már nem is lesz megállás a lehűlésben, úgyhogy bár már nagyon unjuk a hőséget, még egyszer utoljára érdemes kiélvezni. Ha tehetjük, menjünk el strandra vagy fürödjünk még utoljára szabadvizekben, szeptember első hetében ugyanis könyörtelenül elköszön a nyár erre az évre.