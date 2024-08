Ennek senki sem fog örülni: Ilyen idő jön a kunmadarasi csordás szerint

Lapunk korábban többször beszámolt annak a kunmadarasi csordásnak az életéről, aki amellett, hogy teheneket terel, megfigyeli és fotózza az időjárás különleges jelenségeit. Ezekről pedig az embereket is igyekszik minél hamarabb tájékoztatni, hogy mindenki fel tudjon készülni arra, ami jön.

Ilyen tájban és felhőkben gyönyörködhet András (Olvasói fotó)

Kálmán András kezdetben Kunmadaras, majd Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, végül Magyarország és a Kárpát-medence térségére terjesztette ki időjárás-előrejelzéseit, melyek már többször is nagy segítségére voltak követőinek.

Valamikor szinte azonnal észre lehet venni, ha fordul a szél, valami közeledik a horizonton. Észre lehet venni a változást, de az is megesik, hogy kiszúrom a viharfelhő elejét

– osztotta meg lapunkkal korábban András, aki jégesőt is jelzett már előre.

Volt, hogy rövid időn belül két jégverés is elérte a térséget, amivel én már előtte tisztában voltam. Gondoltam, figyelmeztetem rá a lakosságot, hogy felkészülhessenek! Utólag sokan megköszönték, hogy szóltam, így indult el az egész

– árulta el András, akinek az előrejelzéseit sokan követik az országban. A kunmadarasi csordás most azt is elárulta a Metropolnak, hogy milyen időt jósol szombatra: „Szombaton a hőmérséklet maximuma többnyire 30-33 fok között alakul. A déli országrészben ennél melegebb is lehet” – árulta el András, aki nemcsak az állatok reakcióit figyeli, hogy tudja, mikor lesz vihar, hanem az időjárási modellek érdekes kilengéseit is.

A kunmadarasi csordás, Kálmán András a tehenek terelése közben (Olvasói fotó)

„Vasárnap már reggel érezhető lesz, hogy jóval melegebb nap elé nézünk, mint korábban. Valamivel 20 fok alatt alakul a hajnali hőmérséklet. Nap közben többnyire derült lesz az ég, kevés gomolyfelhő, kevés fátyolfelhő lehet ugyan, de ezekből csapadék sehol nem valószínű. A hőmérséklet maximuma 33-36 fok között valószínű” – mondta a kunmadarasi csordás, aki szerint az északi, északnyugati szél gyenge vagy mérsékelt lesz mindkét nap, de még így is ideális időnk lesz egy kiadós túrázásához.

A következő 5-6 nap során érdemi változás nem lesz, napról napra egyre melegebb lesz a levegő. Jövő héten, csütörtök-péntek magasságában a déli országrészben már a 40 fokot is megközelíthetjük.

– figyelmeztet.