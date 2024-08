Becsapják a tehenek a kunmadarasi csordást

A Bors és a Ripost is többször beszámolt arról a kunmadarasi csordásról, akinek az a hobbija, hogy időjárás-előrejelzéseivel tájékoztatja a helyieket. Kálmán András ezenkívül nemcsak megfigyeli, hanem testközelből fotózza is az időjárás érdekességeit. Így készített már felvételeket többek között tubáról, szupercelláról, villámokról és tornádóról is.

A kunmadarasi csordás erre a célra vásárolt telefonjával készíti lélegzetelállító képeit Fotó: Olvasói fotó

A kunmadarasi csordás azonban a napokban bajban van, kénytelen más jeleket is figyelni, az állatok ugyanis mostanában becsapják.

Az állatok legtöbbször már jó előre jelzik, ha változás lesz. Olyankor mindig nyugtalanabbak, feszültebbek, amikor például vihar jön

– mesélte el lapunknak András. Most nem igazán tud a tehenekre hagyatkozni, a fiatal borjakat ugyanis a napokban választották el az anyjuktól.

Ilyenkor jóval nyugtalanabbak, sokat bőgnek és gyakran megindulnak haza, hiába van éppen legeltetés

– számolt be lapunknak a csordás. Más jelekből azonban, például a felhők mozgásából, annak irányából és sebességéből, a szél irányából és az ég színéből is tud olvasni. Kálmán András azonban figyelemmel kíséri a különféle időjárási modelleket, diagramokat és ábrákat, valamint azok szokatlan anomáliáit is, így viszonylag megbízhatóan tud időjárás-előrejelzést adni nemcsak Kunmadarasra és környékére, hanem az egész országra.

„Szerdán egész nap száraz, napos idő várható. Nagyon kevés gomolyfelhő ugyan képződhet, de azokból csapadék nem várható. A hőmérséklet maximuma 32-35 fok között alakul, a szél viszont országszerte változó irányú lesz” – árulta el. – „Csütörtökön a hajnali órákban viszonylag hűvös időnk lesz, bár nem annyira, mint szerdán. Az általában is hidegebb területeken 10 fok közelében, míg másutt 15 fok közelében alakul a hőmérséklet hajnalban. Többnyire fátyol- és gomolyfelhők lesznek felettünk. Nálunk, Kunmadarason aligha fog esni, de a Nyugat-Dunántúlon és az Északi-középhegységben megeredhet a zápor, zivatar. Nyugi, komoly viharra nem kell számítani sehol” – mondta András. Úgy tippeli, a héten ezen a napon várható a hőmérséklet maximuma is, 37 fok közlében.