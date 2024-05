Iszonyatos pusztítást végzett az országon végigsöprő pokoli vihar – Galéria

Május 21-én kedden kora este extrém sötét felhők gyülekezek az ország több pontján. Az egész kísértetiesen hasonlított a Függetlenség napja című világhírű filmben látható égi jelenségre, ami az idegenek támadását előzi meg. A felhőkből pillanatok alatt olyan pokoli vihar kerekedett, ami komoly károkat okozott az ország több területén.

A záporok, zivatarok után egy felhőszakadás okozott meglepetést, mely délnyugat felől érkezett egy nagy kiterjedésű zivatarrendszer részeként. A látványos, sötét felhőzethez több helyen társult felhőszakadás, szél, jégeső, valamint villámlás is. A szinte minden irányból hulló csapadék az utcák egy részét szinte folyóvá változtatta. Az orkán erejű széltől megremegtek a buszmegállók. Sokan a közeli bevásárlóközpontokba vagy az aluljárókba menekültek. Akinél ernyő volt, nem sok hasznát vehette. Egyes tájegységeken borsó nagyságú jégdarabok hullottak, melyek a tetőszerkezeteket is megrongálták. Több helyen elmozdult, összetört a cserép is a háztetőkön.

A délnyugati területeken jelentősen visszaesett a hőmérséklet, volt olyan hely, ahol csak 14 Celsius-fokot mutattak a hőmérők. Ezzel szemben délkeleten, ahová még nem érkeztek meg a viharok, 29 Celsius-fokos nyári meleg tombolt. Így 15 Celsius-fokos hőmérsékleti különbség alakult ki az ország egyes területei között.

Az észak felé haladó zivatarrendszer hatására Nagyatádon 38 mm, Alsónemesapátiban pedig 37 mm csapadékot hullott alig 15–20 perc alatt. A Dunántúlon lehulló csapadék mennyisége 15–25 mm körül volt. A legerősebb széllökéseket Pécsen mérték, ahol 107 km/h süvített, míg Fonyódon 95 km/h-s széllökést is regisztráltak.

A május 21-i (keddi) viharról az alábbi, lapozható galériánkban láthatsz képeket: