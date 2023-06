Heves viharok sújtottak le kedd este Magyarország különböző részeire. A felhőszakadás áradásokat okozott a pincékben és házak udvaraiban. Egyes területeken néhány órán belül egy hónapnyi csapadék is lehullott. A kialakult helyzet miatt több alkalommal is riasztották a katasztrófavédelmi hatóságot, főként az elöntött ingatlanokhoz kértek segítséget. A viharok kitartottak Budapesten és más régiókban is.

Tornádó Budapesten Fotó: Metropol

A kedd esti vihar több megyében is nagy károkat okozott. Pécs különösen érintett, ahol több videó is készült, amelyek bemutatják a villámárvíz erejét. A tűzoltók fáradhatatlanul dolgoztak, hogy eltávolítsák a csapadékot az érintett területekről, és reagáljanak egyéb vészhelyzetekre, mint a villámcsapások és a tüzek. 20 óra 15 perc körül Óbudán, az Aranyhegyen egy tornádó is kialakult, amit több olvasónk is lencsevégre kapott.

Többen lefotózták a tornádót Fotó: Metropol

Tatabányán is lecsapott

De nem ez volt az egyedüli olyan felhőtölcsér ezen a napon, amely megjelent. Síkvölgypusztánál is fotóztak egyet. Síkvölgypuszta Tatabánya egyik külterülete, amely a város keleti részén helyezkedik el, a Vértes északi lábánál. Hidasi Bálint, a felvétel készítője így számolt be a tornádóról:

„Érdekes volt látni, de ez akkor valami mini tornádó lett volna?”

Ez esetben is egy tornádóról van szó, a felvételen jól látszik, amint a tölcsér eléri a felszínt.

Tornádó Tatabányán Fotó: Metropol

Csütörtökön fél egy után nem sokkal Miskolc egyik külvárosi részén is tornádó csapott le. Idén már negyedszer ért földet egy felhőtölcsér hazánkban. Az Országos Meteorológiai Szolgálat felhőszakadás miatt adott ki riasztást az ország több járására is.

Félméternyi csapadék

A felhőszakadás és a zivatar egyre több feladatot ad a tűzoltóknak. Elsősorban Heves és Nógrád vármegye érintett, ahol lakóházakba, pincékbe, udvarokba befolyt víz kiszivattyúzásához kérik a tűzoltók segítségét – számolt be a katasztrófavédelem a honlapján.

Mint írják, a Heves vármegyei Recsken egy Gárdonyi Géza utcai lakóházat öntött el az esővíz a déli órákban. Mátraderecskén a sok csapadék több utcát is elárasztott, így a Kossuth Lajos utcából, a Mátyás király utcából és az Árpád utcából is jelentettek károkat. A Nógrád vármegyei Pásztóról több bejelentés is érkezett a kora délutáni órákban. A Kékesi úton egy családi házat veszélyeztet a víz, melyet az egységek homokzsákokkal próbálnak visszatartani. A Tóthegyes úton egy családi ház udvarát 50-60 centiméter magasságban elárasztotta a csapadék.