Időjárás: kegyetlen, amit a Szent Mihály napi időjóslás őszre ígér!

Ma már szinte felfoghatatlan, hogy felmenőink még abból jósolták meg, milyen idő lesz, hogy láttak egy fecskét alacsonyan szállni, vagy épp abból, hogy honnan fúj a szél. Ma a hírek, szinte már cunamiként özönlenek a televízión, rádión és az interneten keresztül, így az időjárás előrejelzés is, és senki sem aggódik amiatt, hogy valamiről lemarad. Pedig úgy tűnik, őseink azért tudtak valamit, ráadásul ezeken a napokon hatalmas ünnepségeket, bálokat vagy épp vásárokat rendeztek, melyeknek több helyen még ma is élő hagyománya van.

Szent Mihály napján megjósolható az őszi időjárás Fotó: pexels.com

Ő kíséri a holtakat

Szent Mihály egy arkangyal, aki erejével a sárkányt is képes legyőzni, így nem csoda, hogy a néphagyományban ő áll a haldoklók mellett. A katolikus vallás gyakran megjelenik a művészetben, melyben Szent Mihály is egy ikonikus alak. A szentet általában szárnyakkal, harci öltözékben, karddal, pajzzsal és kopjával jelenítik meg, lábánál a legyőzött sárkánnyal. A néphagyomány szerint ennek az embernek szoros kapcsolata volt a természetfelettivel, így úgy tartották, ő az, aki segít itt hagyni a földi árnyékvilágot és a lelkeket átkíséri a túlvilágra, ráadásul ő mérlegeli a jó és a rossz cselekedeteket.

Szent Mihályt gyakran szárnyakkal ábrázolták Fotó: wikipedia

Ez cudar lesz!

„Szent Mihály öltöztet, Szent György vetkőztet.” - tartja a népi hagyomány, ami általában meg is állja a helyét, ugyanis míg április 24-én enyhülni kezd az idő, addig szeptember 29-én bizony véget ér a mezítlábas időszak. Persze előfordul, hogy Szent Mihály napja után is kellemes az idő, amit őseink néhány megfigyelésből csípőből képesek voltak megmondani. Az egyik ilyen megfigyelés, az, hogy ha "Szent Mihály napján még itt van a fecske, karácsonyig vígan legelhet a kecske" - ami annyit tesz, ha a fecskék még nem mentek el, hosszan kitartó jó időre lehet számítani, ám ha elmentek, cudar ősz várható. Nos, az idei szeptember igencsak szomorúra sikerült, ugyanis olyan hamar ütött be a hideg, hogy a fecskéknek nem volt idejük továbbállni, vonulás közben érte őket a télies időjárás, melynek következtében százával elpusztultak. Ha nincs a Boris-ciklon, valószínűleg szeptember 29-én már az összes fecske délen napozott volna, így viszont csak töredékük menekült meg. A népi jóslás szerint tehát nem sok jót remélhetünk az idei ősztől, ugyanis bár csak egy maroknyian, de mégis elszálltak a fecskék délre. A másik jóslás az, hogy ha "Szent Mihály lova deres, behozza a telet". Nos, ez sem túl megnyugtató, ugyanis már az elmúlt napokban is fordult elő 0 fok körüli hőmérséklet hazánk területén, így túl sok jót a következő napoktól sem szabad remélni. Bár a népi jóslás szerint az ősz várhatóan hideg lesz, azért picit még reménykedhetünk néhány kellemes őszi napban, ugyanis az előrejelzések szerint még október végén visszaköszön az indián nyár. A szakemberek szerint a klíma megváltozása miatt, ma már nem feltétlenül igazolódik be mindig őseink jóslata.