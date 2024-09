Így tetőzött a Duna Budapesten, lassan búcsúzik az árvíz a fővárostól - Galéria

Egész Magyarország egy emberként lapátol és pakol homokzsákot miközben azért imádkozik, hogy helyrehozhatatlan károk nélkül levonuljon az évtized árvize. A Duna szombaton tetőzött Budapesten, és bár az árvíz nem érte el a 2013-as vízszintet, komoly veszélyt jelentett és a sikeres védekezéshez bizony megfeszített erőkre volt szükség.

Szombaton tetőzött a Duna Budapesten, az árvíz elleni védekezés sikeres volt Fotó: szl

A természet újra megmutatta Európának rémítő erejét: a Boris ciklon miatti intenzív esőzések egész Európának munkát adtak, ugyanis több folyó is megáradt és hömpölyögve kis hazánk felé indult. A Duna tetőzéséről készült képek egyszerre mutatják meg a szilaj természet szépségét és azt a pokoli erőt, amivel egy megáradt folyó, ha nem megfelelő ellene az árvízi védekezés, beláthatatlan károkat képes okozni. A sikeres védekezés nem ma kezdődött meg, hanem egy évtizeddel korábban, amikor a 2013-as nagy áradás után a vízügyi szakemberek felülvizsgálták és megemelték a „mértékadó árvízi hozamot”, a korábbi, másodpercenkénti 10500 köbméterről 11200-ra, így most is ehhez igazították a védvonalakat. Természetesen a szakemberek szaktudása mellett az egyenruhások és az önkéntesek szerepét is fontos hangsúlyozni, hiszen a veszélyeztetett területeken példátlan összefogás segítette a védekezést. Bár a budapesti tetőzésen túl vagyunk, a Duna menti települések még továbbra is védelemre szorulnak, ugyanis a hömpölygő Duna újabb településeket önthet el, ráadásul a szakemberek a folyó lassú levonulására számítanak az árhullámot befolyásoló korábbi időjárási tényezők miatt, így továbbra is elkelnek még a szorgos kezek a gátakon!

Most pedig nézd meg te is fotóriporterünk elképesztő képes beszámolóját a Duna budapesti tetőzéséről.