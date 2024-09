Árvíz: így még nem láttad a Batthyány téri aluljárót – Galéria

Csütörtök reggelre 90 százalékban a főváros minden érintett pontján elkészültek az ideiglenes gátak megépítésével. Már csak a kisebb kiegészítő munkálatok vannak hátra Budapesten az árvíz elleni védekezésből. Ezt a főpolgármester közölte a Facebookon. Karácsony Gergely ismételten kitért arra is, hogy az árvíz sok kényelmetlenséget okoz a közlekedésben, ugyanakkor hozzátette: bízik a budapestiek belátásában. A főpolgármester arra kért mindenkit, hogy válassza a közösségi közlekedést. Azzal együtt is, hogy csütörtöktől a Jászai Mari tértől csak a Kossuth Lajos térig közlekedik a 2-es villamos, péntektől pedig már a 2-es metró Batthyány téri állomását is lezárhatják.

Már a Batthyány teret is homokzsákokkal védik az árvíz ellen. A metróállomást már csütörtökön lezárhatják Fotó: Máté Krisztián

Csütörtökön újabb árvízvédelmi kapukat zárnak, üzembe helyezik a szivattyút a Lánchíd budai oldalán. Valószínű, hogy estétől lezárják és homokzsákokkal védik a Batthyány téri metróállomást is

– írta bejegyzésében Karácsony Gergely.

A budai és a pesti alsó rakpartokat már korábban lezárták és a főpolgármester, valamint a vízügy munkatársai szerint ezek még nagyon sokáig zárva is lesznek. Budapesten szombatra várják a Duna tetőzését 850 centiméter körül. Ez 41 centiméterrel elmaradna a 2013-as árvíz idején mért adattól. A szakemberek ugyanakkor lassú apadásra számítanak, ami azt jelenti, hogy várakozásaik szerint egy hét múlva hagyja el az országot az árhullám, így a gátak sokáig lesznek komoly terhelésnek kitéve, vagyis a védekezés folytatódik, a figyelem pedig egy percre sem lankadhat.

Az évtized árhullámának tetőzését várva a miniszterelnök is folyamatosan kint tartózkodik a gátakon és felméri a védekezési folyamatot. Orbán Viktor a Facebook-oldalán csütörtökön közölte, hogy már él az éjjel-nappal ingyenesen hívható Árvíz Vonal a 06 80 204 240-es telefonszámon. A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy „ha segítségre van szüksége, vagy segíteni szeretne az árvízi védekezésben, hívja az Árvíz Vonalat!”

A képre kattintva megnyílik a képgaléria a Batthyány téri aluljáróról és környékéről!