Árvíz: közelítenek a pusztító hullámok a Margitsziget pereméhez, ezerrel épül a gát

Az önkénteseket először is oktatásban részesítjük, mert bár nem nehéz nyúlgátat építeni homokzsákokból, mégis nagyon fontos, hogy jól csinálja mindenki. Ha ugyanis gyenge vagy utólag más probléma adódik, vissza kell bontani az egészet, ami egyenlő a katasztrófával. Eddig minden jól halad. Örülünk annak is, hogy a Magyar Vöröskereszt kitelepült egy sátorral, így ha sérülés van, ott ellátják, illetve a pihenést is segítik meleg teával és kávéval