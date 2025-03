A Nagy Duett: Gáspár Győzőt nem érdekli a győzelem, sokkal fontosabb célja van

Gáspár Győző és Dér Heni egy hatalmas bulival robbant be A Nagy Duett 2025-ös évadába, ami után a zsűri meg is dicsérte őket. Emellett azonban az is feltűnt nekik, hogy Gáspár Győző – tőle szokatlan módon – nagyon bizonytalan, és megerősítésre vágyik. A showman most lapunknak mesélt erről az érzésről.

A Nagy Duett Gáspár Győző számára bizonyítási lehetőség, ahol megmutathatja, hogy ő is ér valamit (Fotó: Markovics Gábor)

Gáspár Győző a zenerajongóknak és a tévénézőknek sem ismeretlen, hiszen több évtizeden át volt a Romantic frontembere, és engedett betekintést családja életébe számos műsoron keresztül. Ennek ellenére az ország Győzikéje nem is olyan magabiztos, mint gondolnánk!

„Én mindig, amikor élő adást csinálok, nagyon izgulok. Valahogy ezt ilyenkor nem tudom elengedni, benne van a személyiségemben. Vasárnap olyan volt azon a színpadon, mintha még soha életemben nem csináltam volna ezt, pedig 2600 Romantic-koncerten meg 11 évnyi élő adáson túl vagyok. De azért közben nagyon boldog és büszke is voltam, hogy ezt végigcsinálhattam” – kezdte.

Pedig tényleg annyira izgultam, hogy ha a produkció előtt valaki azt mondta volna, hogy Győző, kiveszünk az adásból és hazamehetsz, esküszöm, örültem volna neki. De ebben ez a jó, mert ha nem izgulsz, akkor nem veszed komolyan. És ha nem érdekel, akkor nem ér semmit

– jelentette ki.

Dér Heni Gáspár Győző lelkét is ápolja, nemcsak az énektudását fejleszti (Fotó: Kovács Dávid / Metropol)

Pedig Győzinek nincs oka aggodalomra, hiszen nagyon maximalista, és rengeteget dolgozik a produkciókon, ami olykor még a saját felesége, Gáspár Bea számára is meglepő.

Az adás előtt én még hangképző órára mentem, és hátul gyakoroltam a szöveget meg a dallamot. A szerkesztők nem is hitték el, mindenki megkérdezte, hogy csak színészkedek meg viccelődök, vagy most ezt komolyan csinálom? Még Bea is azt mondta, hogy nem ismer rám, meg hát én magam sem

– vallotta be őszintén.

„Azt hiszem, az is az oka ennek, hogy itt, ha elrontok valamit, akkor az feltűnő, mert az egész produkció csúszik. De én nem akarok rontani, mert bizonyítani jöttem ide. Nem akarok győzni, már az nyeremény, hogy itt lehetek, csak meg akarom mutatni, hogy én is érek valamit!” – tette még hozzá.

A Nagy Duett szerkesztői nem is választhattak volna jobban

Mindemellett Gáspár Győző Dér Heninek a leghálásabb, hiszen mindenben segíti őt a színpadon, és a színfalak mögött is. A showman szerint minden a lehető legjobban alakult.

Heni zseniális. Jobbat nem is kaphattam volna! A tegnapi próbán is olyat énekelt, hogy leszakadt a tető. És tényleg erősítjük és segítjük egymást, például a ruha, ami rajta volt múlt héten, egy eredeti oláh cigány ruha volt, eredeti koronával, amit én hoztam neki, és ő tök nagy örömmel vette fel. Nagyon jóban vagyunk, és szerintem nagyon jól is megy a közös munka

– mesélte szeretettel.