"Kétlem, hogy normális nő szóba áll veled" – Durván kiosztott egy férfit Gáspár Evelin

Gáspár Evelin elképesztő formában van, ehhez kétség sem fér! Főleg most, hogy eltöltött közel egy hónapot Thaiföldön, ahol állítólag nem egyedül volt, hanem új barátjával. A Bors arról írt pár napja, hogy a csinos lánynak lehet valakije, Győzike ugyanis egy fotóval sikeresen lebuktatta őket. Egy olyan képet osztott meg, amelyen Evelin látható, kezében egy nagy csokor vörös rózsával, alá pedig annyit írt: Gratulálok, a boldogság neked is jár! Ez egyértelműen arra utal, hogy Gáspár Győző és Bea lánya már nem szingli, ami most sok úriembert elkeseríthet. No, de vigasztalja ezeket az udvarlókat az, hogy Evelin továbbra is posztol magáról olyan képeket, amelyeken csak egy apró bikini takarja az idomait.

Gáspár Evelin elképesztő formában van / Fotó: hot! magazin

Gáspár Evelin teste miatt szóltak be

Cikkünket azzal kezdtük, hogy Evelin bombaformában van, és ezzel nem is túlzunk. A legújabb fotóját látva ugyanis sokan irigykedhetnek az alakjára, de mégis akad pár rosszindulatú kommentelő, akik látogatást tehetnének a szemészeten.

Egy férfi képes volt azt írni Evelinnek, hogy ronda és aránytalan a teste.

Hallod, nagyon ronda vagy, én nem tudom, olyan aránytalan testet én még nem láttam

– írta a kedvesség mintaképe Evelinnek, aki természetesen nem hagyta szó nélkül a szép szavakat. Kőkeményen leoltotta a férfit.

„Szerencsés vagy, hogy végre láthatsz ilyet is, nem csak a tökéletes testeket, így jobban fogod értékelni őket! Habár, a profilod alapján kétlem, hogy normális nő szóba áll veled, maximum, ha fizetsz nekik” — fogalmazott Győzike lánya, akinek aztán többen is a védelmére keltek, kiemelve, hogy Evelin legalább nem tucatlány.

„Szerintem mindenki úgy tökéletes, ahogy van, amíg a saját testével elégedett! És amíg a párja így szereti, ahogy van, nem kell semmin se változtatnia magán. És büszke lehet magára, hisz önbizalmat sugároznak a képei. Egy erős nőt, aki megmeri mutatni, hogy nem a sok plasztikázott nő lehet csak csinos” – írták.