Valami készül: Szandi titokzatos meglepetéssel kecsegtet minket

Röviden elárulta, mire számítsunk.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.11. 16:00
Szandi dal videóklip rejtély

Szandi, a mindig energiabomba énekesnő ismét nem hagy minket meglepetések nélkül. Lánya, Blanka eljegyzése és esküvője óta tőlük volt hangos az internet, azonban nemrég saját projektbe kezdett az aranytorkú sztár.

20250413_Tortúra 100 sajtáj_MW_MG 016
Mire készül Szandi? – Fotó: Mediaworks-archív

Szandi újabb képet osztott meg legújabb videóklipje forgatásáról. A felvételen bátor tettre merészkedett: egy ló hátán vágtat, miközben csak egy kézzel fogja a gyeplőt. Ez bepillantást jelent számunkra arról, hogy milyen fitt az énekeső. A poszthoz ezt írta: 

Hétfőn délután 6 órakor KLIP PREMIER!! Előtte reggel 7:30 körül a Mokkában láthattok először az új dalom klipjéből részleteket! Elárulok majd néhány kulisszatitkot, és mesélek arról is, miért az az új dal címe: Most élj!

Még csak pár órát kell várni tehát, hogy a tűkön ülő rajongók megkapják, amire már régóta vágynak, Szandi ugyanis megajándékoz minket vadonatúj klipjével. Reggel a tv-ben is szemtanúi lehettünk néhány képkockának, amely a teljes klip része lesz majd. 

Szandi természetesen további rejtélyeket helyezett kilátásba: azt ugyanis ez idáig nem tudhattuk, hogy a dal címét mi inspirálhatta. 

A teljes videóklipet hétfőn délután 6 órakor láthatjuk, addig is be kell érnünk az Instagramon megosztott képekkel és a Mokkában elhangzott interjúval. Ezt ne hagyd ki: Szandi képeit és videóit ide kattintva nézheted meg.

 

