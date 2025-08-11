Valami készül: Szandi titokzatos meglepetéssel kecsegtet minket

Szandi, a mindig energiabomba énekesnő ismét nem hagy minket meglepetések nélkül. Lánya, Blanka eljegyzése és esküvője óta tőlük volt hangos az internet, azonban nemrég saját projektbe kezdett az aranytorkú sztár.

Mire készül Szandi? – Fotó: Mediaworks-archív

Szandi újabb képet osztott meg legújabb videóklipje forgatásáról. A felvételen bátor tettre merészkedett: egy ló hátán vágtat, miközben csak egy kézzel fogja a gyeplőt. Ez bepillantást jelent számunkra arról, hogy milyen fitt az énekeső. A poszthoz ezt írta:

Hétfőn délután 6 órakor KLIP PREMIER!! Előtte reggel 7:30 körül a Mokkában láthattok először az új dalom klipjéből részleteket! Elárulok majd néhány kulisszatitkot, és mesélek arról is, miért az az új dal címe: Most élj!

Még csak pár órát kell várni tehát, hogy a tűkön ülő rajongók megkapják, amire már régóta vágynak, Szandi ugyanis megajándékoz minket vadonatúj klipjével. Reggel a tv-ben is szemtanúi lehettünk néhány képkockának, amely a teljes klip része lesz majd.

Szandi természetesen további rejtélyeket helyezett kilátásba: azt ugyanis ez idáig nem tudhattuk, hogy a dal címét mi inspirálhatta.

A teljes videóklipet hétfőn délután 6 órakor láthatjuk, addig is be kell érnünk az Instagramon megosztott képekkel és a Mokkában elhangzott interjúval. Ezt ne hagyd ki: Szandi képeit és videóit ide kattintva nézheted meg.