Könnyek között mondta el véleményét Rúzsa Magdi: ez már egy másik szint!

Rúzsa Magdi az első perctől kezdve ráhangolódott a Megasztár indulójára! Fotó: TV2

Rúzsa Magdi: „Héj! Láttok ti minket?!”

„Nagyon érdekes, mert elérted nálam a célod. Én most megöleltem a világ összes olyan emberét, aki azzal az érzéssel éli az életét, hogy valaki elment örökre, és nem kapott válaszokat. Tudod, én hiszem, hogy a művészet erről kell, hogy szóljon. Hogy meg tudjál fogni embereket. Ha csak egy másodpercre is, de megrázd a világot, hogy: Héj! Láttok ti minket?! Figyeltek ti ránk egyáltalán?! Te egy kész művész vagy, és ez, amit te csinálsz, színházat érdemel, és erre tényleg egy egész drámát rá lehet építeni. Nem ez a te versenyed. Amit te csinálsz, az nem a szórakoztatóipar. Ez már egy más szint!” – mondta a produkció után könnyeit nyelve Rúzsa Magdi, aki ennek ellenére is egy nemmel „jutalmazta” a fiatal srác produkcióját. Magdi számára ugyanakkor csak ezután jött az igazi felismerés. Megkérdezte az előadó nevét, majd miután Angyal Dávid bemutatkozott, csak fogta a fejét, majd miután a Joker-sminkes fiú elhagyta a színpadot, elmesélt egy történetet.

„Nekem ezzel az emberrel dolgom van, ez biztos. Ez leesett egy pillanat alatt, amikor kimondta a nevét.”

Amikor harmadik nekifutásra végre sikerült jelentkeznem a Megasztárra, akkor felvettem a telefont és beleszólt a csaj: »Jó napot kívánok, Angyal Viktória vagyok! Jöhet a meghallgatásra…«

– idézte fel emlékét Rúzsa Magdi.