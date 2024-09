Caramel hihetetlen titkot árult el feleségéről a Megasztár válogatóján

Az Egerből érkező Szabó Andi dalválasztása nem várt titkot hozott ki Caramelből a Megasztár 7. évadának válogatója során. A hölgy Nat King Cole dalát hozta el a Megasztárban. A versenyző az ítészek előtt állva elárulta, 16 éves korában találkozott ezzel a szerelmes dallal, ezért esett erre a választása. Mielőtt még felcsendült volna Nat King Cole When I Fall in Love sláger, Caramel meglepő sztorival állt elő - számolt be a Ripost.

A feleségem mindig azt mondja – bocsánat, hogy ilyen bulváros vagyok –, ha egy pasival megcsalna, az Nat King Cole lenne

– mondta a Megasztár 2024 zsűrije.

Caramelt egy teljesen másik oldaláról ismerhettük meg, hiszen már a válogató első adásában – mind amellett, hogy sokszor komoly döntéseket kell hozniuk, és feszült pillanatokat élnek át – több poént is elengedett. A nézők biztosan emlékeznek arra az ominózus esetre, amikor az egyik pillanatban a kamerán keresztül kért bocsánatot feleségétől, miután zsűritársa, Marsalkó Dávid teljesen összezavarta.