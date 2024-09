Hogy micsoda? Megtévesztő a hasonlóság: Kökény Attila rokona is indult a Megasztárban?

Déja vu? Egy pillanatra lefagyott a Megasztár zsűrije, azt hitték, az ötödik évad ezüstérmese, Kökény Attila rokona lépett színpadra. A mércét mindenesetre magasra tette a hasonlóság.

Kökény Attila rokonának hitték a Megasztár egyik indulóját, Kökény Rolandot (Fotó: TV2)

Kökény Attila volt a mérce a versenyzőnél

Akárcsak Kökény Attila, úgy a Megasztár idei, hetedik évadának indulója, Kökény Roland is háromgyermekes édesapa. A válogatón a műsorvezető Till Attila kérdésére elárula:

„Könnyen összehozom a munkát, a családot az énekléssel. Mert amikor nem kell, akkor is énekelek. A műhelyben is, otthon is” – viccelődött a bútor-asztalos vállalkozó, akitől a bemutatkozása után a zsűri rögtön megkérdezte: Kökény Attila rokonához van-e szerencséjük. Roland elismerte: csak névrokonok, mikor Caramel rákontrázott: „De a név kötelez!”

Kökény Attila is a Megasztárban tűnt fel, a versenyző az ő dalát hozta a válogatóra (Fotó: Markovics Gábor)

A versenyző stílusosan Kökény Attilától, Nincs semmi másom című dalát hozta a versenybe. Produkciója igencsak megosztotta az ítészeket. A dal közben elismerő bólogatások, de fájdalmas grimaszok is feltűntek a zsűripultban.

„Föladtad a leckét. A magas hangoknál éreztem valami izgalmasat, ami tetszik, amit hallgatnék még. De nagyon összezavartál a többivel” – fogalmazott Rúzsa Magdi.

„Van hangod, van ebben potenciál” – szállt szembe vele Caramel. Végül Papp Szabi kivételével a zsűri egy biztató, kissé bizonytalan igent szavazott a családapának.

„Legalább megadtuk a lehetőséget” – summázta Magdi.