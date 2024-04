„Szeretném a hátralévő éveimet egészségesen tölteni, sokáig itt lenni” – Kökény Attila 49 éves lett, elárulta, mi nyújt neki vigaszt

Kökény Attila idén szűk családi körben ünnepli a születésnapját. Az énekest egy év választja el az 50. életévétől, úgy érzi, a kerek évforduló már elég alkalom arra, hogy nagyobb bulit csapjon szerettei és barátai körében. Na de ennyire még nem akar előreszaladni…

Kökény Attila nem foglalkozik az idő múlásával (Fotó: Markovics Gábor)

Kökény Attila sosem plasztikáztatna

A Metropolnak elárulta, minden rendben van az életében, és egy picit sem foglalkozik az idő múlásával.

„Jól érzem magam, de azzal is tisztában vagyok, hogy ugyanennyit nem fogok már itt élni. De mit tudnék ezzel kezdeni? Ilyen az élet! Ha valaki képtelen ebbe beletörődni, akkor sem tud semmit sem csinálni ellene” – kezdte lapunknak a születésnapos énekes.

Az énekes nem csinál titkot belőle, hogy évekkel ezelőtt egész családjával megtértek.

„Pontosan emiatt nyújt vigaszt számomra, hogy Jézus Krisztus örök életet ígért. Amikor a földi létem végére ér, tudom, hogy fönt kezdődik egy szebb, jobb, tökéletesebb élet.”

Persze szeretném a hátralévő éveimet egészségesen tölteni, sokáig itt lenni, mert imádom a feleségemet, a gyerekeimet, az unokáimat.

"Élvezem, hogy ötvenéves leszek, csak az nem mindegy, hogy lesz ennyi idős az ember. Ha szeretetben, családban, megfelelő egzisztenciával él egy férfi vagy egy nő, nem lehet baj. Egy középkorú férfi lehet sármos, a hölgyek másképp élik meg az öregedéssel járó változásokat” – árulta el érdeklődésünkre.

Feleségével, Arankával 26 éve élnek boldogan (Fotó: Czerkl Gábor)

„Úgy tökéletes egy férfi, ahogy a Jóisten megteremtette”

Bizonyos életszakaszhoz érve hajlamosak vagyunk mérlegelni, mindent elértünk-e, amit célul tűztünk ki magunk elé.

„Elégedett vagyok, hiszen 26 éve élek a feleségemmel, szép családom van, és boldog vagyok."

De sok mindent csinálhattam volna sokkal jobban is. A múlttal viszont nem foglalkozom, elengedtem.

„A megtérés óriási változást hozott az életembe, és sokat segített nekem abban, hogy mindent elfogadjak” – fűzte hozzá. „Ilyen a külsőm is. Soha nem tüntetném el a szarkalábakat sem a szemem körül, mert arra emlékeztetnek, hogy sokat nevettem. A boldogságom nyoma minden egyes kis ránc. Annak vagyok a híve, hogy úgy tökéletes egy férfi, ahogy a Jóisten megteremtette. Egyetlen egyszer fordult elő, hogy a szakállamat a befestettem, akkor eldöntöttem, hogy soha többé nem ismételném meg. Nem baj, hogy ősz, így természetes” – mondta mosolyogva.

Ma már csak zenekarral vállal fellépést

Kökény Attila évtizedek óta a legnépszerűbb előadók közé tartozik. Megszámlálhatatlan felkérése van, és ez most sincs másképp.

„Egy ideje Rakonczai Viktorral dolgozom együtt, jelenleg is turnézunk. Júliusig még 30 állomásos koncert vár ránk, ugyanennyi van mögöttünk. Vannak még kisebb bulijaim is, de befejeztem a fél playback-et, csak zenekarral vállalok fellépést. Készülnek a dalok, készül egy duett, hamarosan erről is elárulom a részleteket” – mondta sejtelmesen az énekes.