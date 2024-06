Szikora Róbert: Fájdalmas emlékek is felszakadtak bennünk a Hungária koncerten

Nem tudom elégszer kifejezni mennyire szerencsések vagyunk, hogy másodjára is teltházban zenélhettük, ugye még '95-ben először a Népstadionban. Rengeteg emlék szakadt fel bennünk, ami egy kis fájdalommal is vegyült, mert eredetileg Kékes Zoltánnak, és Fekete Gyulának is ott kellett volna lennie ezen a fantasztikus eseményen. De sajnos ők már nincsenek közöttünk, így kettős emberhátrányban léptünk pályára. Boldog vagyok azonban, mert csodálatos volt minden pillanata