Szívszaggató segítségkérés: jegye van, de nem tud eljutni a szombati Hungária koncertre a kerekesszékes nagypapa

A Csepelen élő Jusztin István és Jusztin Istvánné Kecskés Ibolya közel 60 éve házasok. Igazi első szerelem volt az övék, még általános iskolában ismerkedtek meg. Szerelmük gyümölcseitől négy unokájuk, tőlük pedig 5 dédunokájuk született. Amíg egészségi állapotuk engedte, dolgoztak is a csepeli temető egyik virágboltjában. A 79 éves Istvánnak januárban azonban elkezdett fájni a háta. Végül kiderült, hogy a 6 évvel ezelőtti pajzsmirigydaganatának – melyet sikerült leküzdenie – időközben gerincvelő áttétje lett. István kerekesszékbe került. A család még a tünetek megjelenése előtt vett a nagyszülőknek jegyet június 1-jére, szombatra a Hungária koncertre. A nagyszülők alig várták a remek programot, most azonban nem tudják, hogyan tudna eljutni a Puskás Arénába a kerekesszékbe kényszerült István. Pedig ez volt minden álma.

A csepeli nagyszülők általános iskolás koruk óta ismerik egymást, közel 60 éve házasok és nagy Hungária rajongók (Olvasói fotó)

„Még a kórházban is azt mondogatta, hogy neki Hungária koncertre kell mennie"

István és Ibolya hatalmas Hungária rajongók. Rengeteg koncertjükön voltak már, igazi pörgős párként szerettek zenés eseményekre járni. Éppen ezért nagyon megörültek, amikor karácsonyra jegyet kaptak a Most vagy Soha Hungária koncertre a Puskás Arénába, hiszen végre újra láthatnák kedvenceiket. A hirtelen jött betegség azonban mindent megváltoztatott. István olyan állapotba került, hogy szinte ágyhoz van kötve, feleségével maximum kerekesszékben tudna elmenni a koncertre, amiből azonban nem tud kiszállni.

Azt már megoldottuk, hogy a jegyüket elcseréljük kerekesszékes helyre, de a szállítást nem tudjuk megoldani. Személyautóba ugyanis nem lehet beültetni őt. Olyan autóra lenne szükségünk, ami rámpával van ellátva és kerekesszékkel együtt be tudjuk őt rakni. Mindent megpróbáltunk már, hogy hátha van valakinek ilyen autója, de nem tudnak segíteni, vagy csak nagyon drágán

– nyilatkozta a Metropolnak Ördögh Nikolett, István és Ibolya unokája, aki egy csepeli Facebook-csoportban kért segítséget.

István és Ibolya minden álma, hogy együtt juthasson el a Hungária koncertre, amit ajándékba kapott a pár a családtól (Fotó: Olvasói fotó)

„Szeretnénk, ha eljutna még egy ilyen koncertre"

„A gerincvelődaganatot megműtötték, de sokáig kérdéses volt, hogy egyáltalán felébred-e. Már akkor mondta a papa, hogy Hungária koncertre kell mennie, úgyhogy össze kell szednie magát. Ez még télen volt. Most lesz a koncert, ez a vágyuk, hogy elmenjenek még egy koncertjükre, ha csak egy fotó erejéig is” – tette hozzá az unoka, aki minden követ megmozgat, hogy szerezzen valakit, akinek van ilyen autója. Még Fenyő Miklós menedzserét is megkereste, de eddig nem járt sikerrel. A család helyzete egyelőre kilátástalan. Mivel holnap van a koncert, így nem tudják, addig sikerül-e szerezniük egy ilyen autót.

Nagyon szeretnénk, hogy eljusson. Valami csodának kéne történnie. Mindent megteszünk, hogy eljusson a koncertre

– zárta gondolatait Niki, aki még reménykedik benne, hogy valamilyen csoda folytán megoldódik a helyzetük és súlyos beteg nagypapája eljut a vágyott koncertre.