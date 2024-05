Megérkeztek az első fotók, újra összeállt a fantasztikus négyes

Négy évtizednek kellett eltelnie ahhoz, hogy újra egy színpadon láthassuk Dollyt, Szikora Róbertet, Fenyő Miklóst és Novai Gábort, a legendás Hungária együttes alapító tagjait. A zenekar eredetileg hat taggal indult hódító útjára, de a másik két alapító tagja, Kékesi Zoltán Sziszi és Fekete Gyula Szaxi Maxi sajnos már elhunytak. A csapat hosszas egyeztetés után jutott arra, hogy 2024-ben hajlandók lesznek együtt zenélni. Ez nagy szó, mert sosem titkolták, hogy nem volt barátságos az elválásuk, és évtizedeken át nem is ápoltak baráti viszonyt. Mostanra azonban minden szereplőnek sikerült félretennie a rossz érzéseit, és minden idegszálával a várható nagy sikerre koncentrálnia.

A zenekar óriási sikereket ért el (Fotó: Hungária)

Újra együtt

Szikora Róbert 1982-ben vált ki a zenekarból, majd 1983 nyarán teljesen feloszlott a Hungária. Fenyő Miklós, Szikora Róbert, Dolly és Novai Gábor is külön pályákon, más együttesekkel folytatták a karrierjüket, így is elképesztő sikereket bezsebelve. A rajongókat viszont nem érdekelték az ellentétek, ők évtizedek óta azért imádkoztak, hogy a kedvenceiket ismét együtt láthassák és most már biztos, hogy az imáik meghallgatásra találtak: 2024 június elsején a Puskás Arénában újra felcsendülnek az ikonikus rockabilly dallamok. A nagykoncert előtti próbákról pedig már meg is érkeztek az első friss fotók:

Szikora, Novai, Dolly és Fenyő lázasan készülnek a visszatérésre (Fotó: KoncertM Produkciós Iroda)

Dolly és Fenyő azonnal összehangolódtak (Fotó: Fotó: KoncertM Produkciós Iroda)

Novaiból nem tüntete el az idő múlása a lendületet (Fotó: Fotó: KoncertM Produkciós Iroda)

„Nem akarunk álomrablók lenni”

A próbafolyamatról lapunk Szikora Róbertet kérdezte. A zenész pedig készségesen el is mesélte, hogy milyen érzésekkel lépnek be a próbákra és milyen a hangulat a régi barátok között:

Napról napra egyre jobban egymásra hangolódunk, jól érezzük magunkat.

- kezdte a megszólalását, Szikora Róbert

Most egymásért kell küzdenünk és azért a névért, ami a mi közös munkánk gyümölcse. Szeretnénk, ha a tőlünk telhető legjobb bulit hozhatnánk össze, és azon dolgozunk, hogy senkinek ne okozzunk csalódást. Az emberek évek óta elképzelték az álmaikban, hogy milyen lehetne egy újra összeálló Hungária... Mi viszont csak olyanok tudunk lenni, amilyenek vagyunk. Nem akarunk álomrablók lenni, nem akarjuk becsapni a közönségünket. Nagyon komolyan vesszük a feladatot, komoly munka folyik a háttérben

- mondta a zenész, majd hozzá tette:

„Nincs ingyen siker és nincsenek lusta zsenik. A könnyed és laza színpadi teljesítményünk mögött komoly fegyelem és munka van.”