Egyetlen fénykép sem őrzi Szikora Robi legszebb napjának emlékét

Szinte hihetetlen, de Szikora Róbert és Zsuzsi fenekén még ott volt a tojáshéj, amikor mindkettejük számára eldőlt, hogy őket az Isten is egymásnak teremtette. Mi sem bizonyítja jobban a gyermekkorukban köttetett szerelmük erejét, mint az, hogy 1975-ben összeházasodtak és azóta is boldogok. De mi történik akkor, ha az R-Go alapítója, Robi és Zsuzsi szeretnék felidézni a pillanatot, amikor kimondták a boldogító igent? Nos, az emlékeikbe merülnek, hiszen egyetlen fénykép sem őrzi a templomi esküvőjüket. Robi többek között erről is mesélt egy internetes interjúban.

Szikora Róbert és felesége kapcsolata bizonyosan az égben köttetett (Fotó: YouTube)

„Annyit tudtam, hogy én kisfiú vagyok, ő pedig kislány...”

„Az iskolába menet és hazafelé is néztem egy kislányt, aki talán három osztállyal alattam járt. Amikor nagyon finoman előbukkant bennem a szexus, az annyit jelentett, hogy annyit tudtam, hogy én kisfiú vagyok, ő pedig egy kislány, ami miatt stimmelünk egymáshoz. Volt valami vonzalom.

Annyira fényes volt a haja, ahogy előttem ment és a haján megcsillant a fény.

„Aztán az iskolában, a szünetekben láttam, hogy mennyire él a szeme. Ő volt a Zsuzsikám” – mesélte a Palikék világa by Manna YouTube-csatorna Szóló című műsorának felvételén a csikidám király, aki végül 7. osztályos korában, éppen a zenével hódította meg élete szerelmének szívét.

„Megkérdeztem, hogy nem akar-e beállni”

„Bejött az osztályba Gombkötő Gyuláné, hogy az osztálynak is képviseltetnie kéne magát valamivel a sulibálon. Én mondtam, hogy tudok gitározni. Zsuzsika is élénken emlékszik erre a fellépésemre. Mindenki verset mondott, viszont a Szikora Robi, az gitározott és az olyan jó volt. Aztán egy nap a barátaimmal fociztam a Huba utcában és nem volt kapusunk. Ott állt Zsuzsi egy szatyorral, mert leküldték tejért. Leragadt és nézte, ahogy játszunk. Megkérdeztem, hogy nem akar-e beállni és ő igent mondott. Végül behívtuk a barátomék lakásába málnázni és akkor...” – idézte fel élethosszig tartó románcuk kezdetét az élő legenda, aki végül néhány nappal kedvese 18. születésnapja után oltár elé is állt, hogy szentesítsék egymásnak tett esküjüket.

Ezt a fotót egy a templomhoz közeli fényképész szövetkezetben készítették (Fotó: Szikora Róbert)

„Nem jött el...”

„Meg kellett várnunk, amíg nagykorú lett, de pár nappal azután, hogy megkapta a személyi igazolványát, elmentünk a rákospalotai anyakönyvvezetőhöz és összeházasodtunk. Azután pedig a Jézus Szíve templomban pedig volt egy igazi esküvőnk. Sajnos a fotós nem jött el valamiért, ezért csak egy-két amatőr felvételünk van arról a napról és a templomi szertartásról nincs is. Pedig éppen az volt a fontosabb” – árulta el a stúdióban Szikora Robi.