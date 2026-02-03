„Nyúlnék a telefon után, de már nem tudunk beszélgetni” – Dolly nem tér magához Fenyő Miklós halála óta

Fenyő Miklós halála túlzás nélkül megrázta az országot január 31-én, hiszen nemigen volt házibuli az elmúlt évtizedekben, amelyekben ne csendült volna fel a Limbó hintó, a Casino Twist, a Csókkirály vagy a Csavard fel a szőnyeget. Dolly elmesélte, hogy tinédzser fruska, gimnazista volt, amikor megismerkedtek, Fenyő meghívta őt a zenekarába, akkor még Devils formációban zenélt.

Fenyő Miklós nagyon sokat jelentett Dollynak (Fotó: Bors)

Nem gondoltam volna, hogy az egész életemet befolyásolja majd. Szép lassan nagyon komoly barátság alakult ki, nagyon szerettem és tiszteltem, ismertem a feleségét, meséltem a két gyerekének, amikor még kicsik voltak.

Dolly fiatalon ámulva nézte az amerikai rock and roll tarka világát - már amit látott belőle a 60-as években. Fenyő 1969-ben elhívta pár külföldi fellépésre, pár dalra, akkor még nem volt szó többről. Az énekesnő elmesélte, hogy az E Klubban az „új Hungária” legendás fellépése valójában csak főpróba volt, de hatalmas sikert aratott. Dolly arra is emlékezett, hogy 1979 vége felé 100-120 dalt próbáltak, de nem kellett ezeket megtanulni, mert ők eleve ismerték az 50-es, 60-as évek amerikai és brit slágereit.

A Hungária 1980-ban (Fotó: Urbán Tamás / Fortepan)

Dolly gyásza: Fenyő Miklóst hívná, de már nem lehet

Az énekesnő fájdalma nem múlik: tudták, hogy Miklós kórházban van, de végig reménykedtek abban, hogy felgyógyul.

Jönnek az emlékek, tudom, mi történt… nem mehetek fel a színpadra, nem hívhatom fel, nem lesznek reggelig tartó beszélgetések. Miki mindig egyenes volt, igazat mondott, elölről jött, nem hátulról. Nagyon széles látóköre volt, bármiről lehetett vele beszélni. Nagyon tehetséges volt zenészként, nyilvánvalóan.

Dolly igaz barátot gyászol (Fotó: MTVA)

„Három éve felkértek minket, hogy a Puskásban fellépjünk, onnantól kezdve nagyon sűrűn kezdtünk összejárni. Ott volt egy csodálatos telt házas buli, utána azt mondtuk, hogy soha többet… de tavaly összejött még két telt házas MVM Dome.”

Ez a három év pedig sokkal jobban összekovácsolt minket, mint az 1980 és 1983 közötti időszak.

„Annyira jó barátok lettünk! Nyúlnék a telefon után... hullámokban jön rá az ember, hogy nem tudunk már beszélgetni… borzasztó” – sóhajtotta Dolly a Családi kör című műsorban.