Meghalt Fenyő Miklós

A rock'n'roll magyarországi királya 78 éves volt. Fenyő Miklós halálhíre rajongók tömegét sújtottat le.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.31. 08:12
Módosítva: 2026.01.31. 08:28
Fenyő Miklós Hungária gyászhír

Gyászol a magyar könnyűzene és a rajongók tömege. Meghalt Fenyő Miklós. A Hungária együttes alapítója és megannyi sláger szerzője 78 éves volt.

Fenyő Miklós
Meghalt Fenyő Miklós (Fotó: Csudai Sándor / MW)

Fenyő Miklós Facebook-oldalán jelent meg a gyászhír

A legmélyebb fájdalommal tudatjuk veletek, hogy Miklós a hajnali órákban örökzöld álomba szenderült... Zenéje, dalszövegei, színdarabjai, könyvei, az egész szellemisége örökre velünk marad. A család kéri, hogy a média, és a közösségi oldalakon megnyilvánulók tiszteljék gyászukat!

– olvasható Fenyő Mikós hivatalos Facebook-oldalán.

Mint arról január 11-én írtunk, Fenyő Miklós tüdőgyulladás miatt kórházba került. Bár rengetegen imádkoztak érte és szorítottak a felépüléséért, a legendás dalszerző-énekes életét vesztette. A Hungária együttes alapítója, aki szólóban is rendkívül sikeres volt, olyan slágerekkel ajándékozta meg a zene szerelmeseit, mint a Csavard fel a szőnyeget, a Hotel Menthol, a Limbó Hintó, a Made In Hungaria vagy a Napfény a jégen.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
