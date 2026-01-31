Meghalt Fenyő Miklós
A rock'n'roll magyarországi királya 78 éves volt. Fenyő Miklós halálhíre rajongók tömegét sújtottat le.
Gyászol a magyar könnyűzene és a rajongók tömege. Meghalt Fenyő Miklós. A Hungária együttes alapítója és megannyi sláger szerzője 78 éves volt.
Fenyő Miklós Facebook-oldalán jelent meg a gyászhír
A legmélyebb fájdalommal tudatjuk veletek, hogy Miklós a hajnali órákban örökzöld álomba szenderült... Zenéje, dalszövegei, színdarabjai, könyvei, az egész szellemisége örökre velünk marad. A család kéri, hogy a média, és a közösségi oldalakon megnyilvánulók tiszteljék gyászukat!
– olvasható Fenyő Mikós hivatalos Facebook-oldalán.
Mint arról január 11-én írtunk, Fenyő Miklós tüdőgyulladás miatt kórházba került. Bár rengetegen imádkoztak érte és szorítottak a felépüléséért, a legendás dalszerző-énekes életét vesztette. A Hungária együttes alapítója, aki szólóban is rendkívül sikeres volt, olyan slágerekkel ajándékozta meg a zene szerelmeseit, mint a Csavard fel a szőnyeget, a Hotel Menthol, a Limbó Hintó, a Made In Hungaria vagy a Napfény a jégen.
