Fenyő Miklós megmutatta kétéves, tündéri unokáját, a rajongók elolvadtak

Előadóművész, dalszerző, szövegíró, rock and roll énekes, zenekarvezető, billentyűs – írja az élő legendáról a Wikipédia, pedig a kedvenc szakmája a nagypapaság. Fenyő Miklós ráadásul már kétszeres nagyapa , aki minden szabadidejét imádott unokáival tölti. A Hungária együttes sztárja lányunokája második születésnapja alkalmából új fotót posztolt a tündéri csajsziról, nem is gondolván, hogy felrobban tőle az internet.

Fenyő Miklós a szakmai sikereknél is fontosabbnak tartja a családját / Fotó: MW archív

Fenyő Miklós kétéves unokája az internet sztárja

A legendás énekes már kétszeres nagypapa, és a saját bevallása szerint kevés olyan élmény történt az életében, ami annyira boldoggá tette volna őt, mint a két kis jövevény. Hiába tudhat maga mögött megannyi szakmai sikert, számtalan fantasztikus koncertet, van valami, ami még ezeknél is sokkal többet jelentenek számára: a szerettei. Az előadó családja nagyon összetartó, gyakran találkoznak, és gyermekei által már két unoka is vidámabbá teszi a hétköznapokat. Az idősebbik, Balázs, már tízéves. Második unokájával, akit a rock and roll legenda csak Ribizkének hív, Dávid fia ajándékozta meg. A kislány a napokban töltötte be a második életévét, aminek alkalmából nagypapája az alábbi verssel és egy cuki fotóval köszöntötte.

Ribi-ribi-Ribizke

Kétéves és de büszke

„Művésznő” a javából

Fenyőből van, nem fából.

A rajongók teljesen elolvadtak a nagypapa posztjától, pár óra alatt 15 ezer lájkot kapott, és több mint ezer kommentet.