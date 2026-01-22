„Csoda, hogy élek még” – kiengedték a kórházból a vízfejű kisfiú anyukáját, Erikát, aki rákkal küzd

Kiengedték a kórházból a vízfejűséggel küzdő, 9 hónapos Ábrahám anyukáját, Vadászi Erikát, akinek az egész testében szétterjedt a rák. Erika csodával határos módon épült fel az éber kómából. A gyermekei miatt szeretne meggyógyulni, az orvosok azonban nem sok esélyt látnak a teljes felépülésére. Ábrahám apukája, Horváth Zsolt minden percét a szerelme, Erika és a gyermeke, Ábrahám mellett tölti, hogy ápolja őket. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Tiszakarádon élő család szörnyen nehéz időszakon megy keresztül.

Erika egész szervezetében elterjedt a rák. Párja, Zsolt ápolja /Fotó: beküldött

Erika csodával határos módon harcol a rák ellen

A 34 éves nőnél öt éve mellrákot diagnosztizáltak, a kezelések ellenére az alattomos kór az egész testében szétterjedt, ráment az agyára is. Decemberben görcsös rohamot kapott, ami miatt kórházba szállították, ahol éber kómában volt. Az orvosok nem sok esélyt láttak az életben maradására, de Erika küzdött és annyira stabilizálódott az állapota, hogy hazaengedték. Az orvosok szerint meg fog halni, de a család bízik Istenben, hogy csoda történik és Erika meggyógyul.

Ábrahám 9 hónapos, vízfejűséggel született, túl van több agyvérzésen, és folyamatos ellátásra szorul. Egy csövet, úgynevezett söntöt ültettek a fejébe, hogy a felesleges vizet szabályozni tudják. Az apuka a családtagok segítségével viseli gondját, ahogy Erikának is.

Sajnos ritka alkalom, amikor Erika a tudatánál van, de akkor is csak Ábrahámra és a többi gyermekére tud gondolni.



Csoda, hogy élek még. Reméljük, hogy helyre hoz a Jóisten. A gyerekek tartják bennem a lelket

– mondta a Borsnak gyenge, elcsukló hangon az anyuka, akinek minden vágya, hogy felnevelhesse a gyermekeit.

Erika Ábrahámmal – Fotó: beküldött

A családnak segítségre van szüksége

Erika nem képes anyatejjel etetni a kis Ábrahámot, ezért tápszerre van szükségük. Zsolt az építőiparban dolgozott mint vasbetonszerelő, de a kisfia és a szerelme folyamatos ápolásra szorul, ezért nem tud munkát vállalni.

A család a következőket fogadja szívesen:

pénzbeli adomány

élelmiszer

pelenka, babaápolási szerek

tisztálkodási eszközök

vitaminok, gyógyszerek

bármilyen jó szívvel adott segítség.

