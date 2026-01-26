Rosszullét gyötörte a hétéves kisfiút – a kapott diagnózis után örökre megváltozott az élete

A hétéves Louie Clark korábban egy átlagos kisfiú volt, aki imádott focizni és tele volt energiával, azonban, miután 2025 februárjában, játék közben szédülni kezdett, az orvosok egy olyan diagnózist állítottak fel, amely örökre megváltoztatta az életét.

A család élete örökre megváltozott, miután az orvosok kimondták a végső diagnózist

Fotó: Freepik/Felix Russell-Saw

A sheffieldi Yard Ball-on játszott meccse után a fiú hányt és álmos lett, az édesapja, Ben pedig azonnal tudta, valami nincs rendben, amikor hazaértek a család Knottingley-ben, Nyugat-Yorkshire-ben található otthonába. Mint mondta, Louie nem tudott beszélni, nem tudta irányítani a teste egyetlen részét sem, de még a fejét sem bírta felemelni anélkül, hogy ne kellett volna hánynia. A férfi tárcsázta a segélyhívót, ám azt mondták neki, órákba is beletelhet, mire a mentők kiérkeznek.

Szóhoz sem jutottak a szülők, miután megkapták a diagnózist

Ben ezután a feleségét, Lindseyt kereste fel, aki éppen dolgozott, majd a szülők úgy döntöttek, ők maguk viszik kórházba a fiukat. Amikor beértek, az orvosok arra gyanakodtak, Louie-nak talán szepszise, avagy vérmérgezése lehet, majd négy órával később, az anya és az apa legnagyobb elképedésére, már azt közölték, a kisfiú szélütést kapott.

Louie gyermekkori iszkémiás sztrókot kapott a nyaki artéria disszekciója miatt: ez olyankor történik, amikor egy ér belső nyálkahártyája elszakad. A szakadás helyén vérrög képződhet, ami ha meglazul, az agyba juthat, elzárhatja az ereket és korlátozhatja a véráramlást, ami iszkémiás sztrókot eredményez.

Az éjszaka folyamán a kisfiú állapota egyre rosszabbra fordult, reggelre pedig mesterséges kómába helyezték, majd átszállították egy másik kórházba, ahol életmentő trombektómián, egy sebészeti eljáráson esett át a vérrög eltávolítása érdekében. Ezután több mint 84 napot töltött intenzív és a gyermekneurológiai osztályon, ahol folyamatos kezelésben és terápiában részesült. Az édesapa elmondása szerint a várakozással teli időszak idegőrlő volt az egész család számára: a műtét után a szakemberek elmondták, a következő 48 óra kritikus fontosságú lesz, pár nappal később, néhány újabb vizsgálatot követően pedig azt közölték, bár a gyermek még nincs túl a veszélyen, de már fordulóponthoz érkeztek.

Louie eleinte nem tudott járni, beszélni, nyelni, sőt még tisztán látni sem. Aztán a negyedik vagy ötödik napon felmutatta a középső ujját az öccsének, és akkor pont nem érdekelt, hogy éppen káromkodik. Ezt egy fontos lépésnek tekintettem a helyes irányba

– mondta el Ben, akit az is reménnyel töltött el, amikor a kisfia megszorította az ujját az intenzív osztályon. Ekkortájt az egész család életében eluralkodott a káosz, a férfi szerint pedig egyedül az segített nekik talpon maradni, hogy ott volt a másik három fiuk, akikről gondoskodniuk kellett.

Nagyon nehéz egy sztróktúlélővel együtt élni. Louie elvesztette az érzelmei feletti kontrollt és a veszélyérzetét. Nagyon impulzív, nem mindig gondolkodik, mielőtt cselekszik

– ismerte el Ben, hozzátéve, a kisfiú félelemmel és szorongással is küzd, különösen éjszakánként, és hetente többször rémálom gyötri.

Néha azt hiszi, hogy lát valamit az ágya alatt. Elszabadul a fantáziája. A bal csípője is fáj neki, és nehezen tud nagy távot megtenni, ugyanakkor makacs és elszánt, időnként egyenesen elutasítja a kerekesszék használatát – de aztán érzelmi, mentális összeomlásokat kap. A beszéde is megváltozott. Nem beszél teljes mondatokban, át kell gondolnia a válaszait, és mindkét szeme jobb alsó negyedére vak

– fűzte hozzá Ben, majd hozzátette, Louie a nehézségek ellenére elszántan küzd azért, hogy egy nap ismét focizhasson, mi több, a golfozás is megtetszett neki. A történetük megosztásával a férfi a gyermekkori sztrókkal kapcsolatos tudatosság növeléséhez szeretne hozzájárulni, valamint felhívni a hasonló helyzetben lévő szülők figyelmét arra: a felépülés során minden apró mérföldkő rengeteget számít – írja a The Sun.