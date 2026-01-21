Balesetből életmentés - Leejtette kishúgát, ezzel megmentette az életét

Mondhatni a lehető legjobban alakult a szerencsétlenség. Egy kisgyerek leejtette csecsemő húgát, amivel végül megmentette az életét. Ugyanis ennek következtében derült fény a halálos betegségre, amit addig az orvosok nem vettek észre rajta – közölte a Sun.

Leejtette csecsemő húgát - Ezáltal derült ki, milyen betegséggel küzd

Forrás: Pexels (Illusztráció!)

Balesetből életmentés - Leejtette húgát, így mentette meg az életét

A kétgyermekes édesanya, Jewel elmesélte a megdöbbentő történetüket, hogyan mentette meg elsőszülöttje a testvére életét azzal, hogy véletlenül a földre ejtette.

Az amerikai Colorado Springsben élő Jewel Hee éppen mosott, amikor észrevette, hogy négyéves lánya, Harper megpróbálta felemelni az akkor négy hónapos kisbabát, Hazelt. A 27 éves édesanya rémülten rohant, de nem ért oda időben, így Harper körülbelül 30 centiméter magasságból leejtette Hazelt a padlóra, amitől a baba sírni kezdett.

Az anya ijedten rohant vele a kórházba, attól tartva, hogy az újszülött megsérült, ám a vizsgálatok kimutatták, hogy nem tört el egyetlen csontja sem.

Egy nővér azonban észrevette, hogy Hazel oxigénszintje rendkívül alacsony. Kezdetben krónikus tüdőbetegséget diagnosztizáltak nála, így antibiotikumos kezelést kapott. Miután az állapota tovább romlott, az elvégzett MRI-vizsgálat kimutatta, hogy Hazel valójában még a terhesség alatt szenvedett el egy szélütést.

Hazel akár meg is halhatott volna, ha a szélütés ennél tovább rejtve marad.

A félelmetes megpróbáltatásra visszaemlékezve Jewel így fogalmazott:

A lányom megmentette Hazel életét

– mondta meghatva.

A családunk és a barátaink mind úgy tekintenek Harperre, mint Hazel hősére. Szerencsés baleset volt. Isteni beavatkozás

Az orvos elmondta az édesanyának, hogy ha nem derült volna ki ennyire hamar az állapot, akkor elveszíthették volna a gyermeket. Hazel jelenleg oxigénterápiát kap, fejlődési késésekkel küzd, a lábán merevítőket visel az izomerő növelésére, és a szélütés következtében táplálócsövet használ.

A méhen belüli csecsemőkori szélütést – orvosi nevén prenatális stroke-ot – jellemzően az agyi erek elzáródása vagy vérzése okozza, amely a terhesség közepén következik be.

– – jellemzően az vagy okozza, amely a következik be. Nem mindig lehet felismerni születés előtt , de születés után sem.

, de Sok esetben csak később derül ki, amikor a gyermek mozgásfejlődésében vagy tanulásában problémák jelentkeznek.

Végtelenül hálás vagyok. Minden nap hálát adok Istennek azért, hogy mindez megtörtént, és hogy időben kiderült

– mesélte az édesanya.