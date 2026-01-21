Pap Dorcit padlóra küldte betegsége, ezért nagy életmódváltásba kezdett

A betegségek sokszor nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is megálljt parancsolnak, és alkalmat adnak az újratervezésre. Pap Dorci esetében ez a felismerés konkrét célokban és határozott döntésekben öltött testet.

Pap Dorci számára a január első fele betegséget hozott, most újult erővel indul neki az évnek (Fotó: Facebook)

Pap Dorci útja a betegágytól az edzőterembe

Pap Dorci, az Exatlonból is ismert sportolónő az év elején influenzás lett, lázzal és erős köhögéssel küzdött, így napokig kénytelen volt az ágyat nyomni. Bár mindig is sokat sportolt, a vírus őt is ledöntötte a lábáról. A Borsnak elmondta, a betegség idején felismerte, hogy a rohanó hétköznapokban háttérbe szorult az alvás, a rendszeres étkezés és a saját bioritmusának tiszteletben tartása. Elmondása szerint a felépülés során vált világossá számára, hogy hosszú távon nem lehet figyelmen kívül hagyni a test jelzéseit.

Pap Dorci Exatlon szereplése óta megszokta a fegyelmet és a kemény munkát, most azonban ezt az elszántságot a hétköznapok újraszervezésére szeretné fordítani. Ezúttal úgy tűnik, elsősorban önmagára koncentrál, és tudatosan alakítja át az életvitelét.

Elhatároztam, hogy elkezdek egy 60 napos challenge-et. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen változásokat fogok magamon észrevenni, valószínűleg ezeket ti is látni fogjátok, mert igyekszem majd minél több tartalmat megosztani róla, ez is egyfajta motiváció, hogy tuti végigcsináljam. Egy biztos, hogy nagyon jót fog tenni a testemnek és a lelkemnek is

– írta Pap Dorci Instagram oldalán az új tervei, céljai kapcsán.

Szeretne újra csúcsformába lendülni a fiatal sportolónő (Fotó: Facebook)

Szigorú szabályokkal folytatja

A teljes gyógyulás után Dorci tehát egy merész elhatározással állt elő, komplex életmódváltásba fogott: egy 60 napos kihívásba vágott bele, amely az alvásra, a mozgásra és a táplálkozásra egyaránt kiterjed. Pap Dorci Instagram-felületén részletesen megosztotta a szabályokat: legkésőbb fél kilenckor kel, minden nap mozog és olvas, időt szán önmagára, legalább 2,5 liter vizet iszik, hideg vizes fürdőt vesz és meditál. Emellett száműzi a gyorsételeket, az alkoholt és a halogatást is. Bár egyszerre sok vállalásnak tűnhet, Dorci elszántsága egyértelmű. Posztjában azt írta, kíváncsian várja a változásokat, és követőit is motiválni szeretné azzal, hogy rendszeresen beszámol az útról. Sőt, a bátrabbakat arra is biztatja, hogy csatlakozzanak a kihíváshoz, és együtt tapasztalják meg a tudatosabb életmód hatásait.