Imalánc indult a rákkal küzdő Erikáért–minden vágya, hogy felnevelje 9 hónapos, vízfejű fiát

Erika szörnyen beteg, mégis képes volt életet adni kisfiának, aki vízfejűséggel született. A rákkal küzdő édesanyáért sokan imádkoznak.

Szerző: KN
Létrehozva: 2026.01.25. 17:15
Csodával határos módon harcol az életéért az a tiszakarádi édesanya, aki az orvosokat is meglepte, hogy még életben van. A rák szétterjedt az egész testében, ráment az agyára is, ami miatt sokszor nincs magánál. Vadászi Erika minden tiszta percében csak a gyermekeire tud gondolni. A 9 hónapos fia, Ábrahám vízfejűséggel született, gondozásra szorul. Az édesapa Horváth Zsolt minden percét a párja és a gyermeke ápolásával tölti.

rák
A rákkal küzdő Erika a vízfejű kisfiával és a párjával, Zsolttal. Fotó: beküldött 

A 34 éves Erikát öt évvel ezelőtt mellrákkal diagnosztizálták, majd az egész testében szétterjedt a rák. A betegsége ellenére világra hozta kisfiát, Ábrahámot. A kisfiú három agyvérzésen van túl, az elsőt az anyaméhben kapta. Az orvosok vízfejűséget diagnosztizáltak nála, ezért egy csövet, úgynevezett shuntot ültettek a fejébe, hogy a felesleges vizet szabályozni tudják. A kicsi születése után öt hónapot töltött a kórházban.

Csodagyereknek nevezzük, mert április 18-án született, Jézus feláldozásának napján. Azért kapta az Ábrahám nevet, mert tisztában voltunk Erika betegségével, de bíztunk benne, hogy képes lesz világra hozni ezt a gyermeket. Sajnos nagyon sokat szenvedett, az orvosok is kételkedtek benne, de hála Istennek sikerült világra hoznia. Isteni sugallat volt, hogy neki meg kell születnie, érzem, hogy valami nagy dologra hivatott

 – mondta a 41 éves apuka.

Erika a kisfiával Fotó: beküldött 

Imalánc indult a rákkal küzdő anyukáért

Az orvosok szerint Erikának nem sok esélye van a gyógyulásra, mert a rák teljesen szétterjed az egész testében. A szerettei bíznak Istenben és a csodában, hogy Erika még sokáig velük lehet. A családról szóló cikkeink után imalánc indult Erikáért. Megható üzeneteket írtak olvasóink:

„Kitartást és gyógyulást kívánunk nektek.”

„Mielőbbi gyógyulást, erőt, egészséget kívánok!”

Imádkozom értetek!

„Nagyon sok szeretettel kívánok mielőbbi gyógyulást.”
„Kérem Istenem segíts rajtuk!”

A családnak segítségre van szüksége 

Erika nem képes anyatejjel etetni a kis Ábrahámot, ezért tápszerre van szükségük. Zsolt az építőiparban dolgozott mint vasbetonszerelő, de a kisfia és a szerelme folyamatos ápolásra szorul, ezért nem tud munkát vállalni.

A család a következőket fogadja szívesen:

  • pénzbeli adomány
  • élelmiszer
  • pelenka, babaápolási szerek
  • tisztálkodási eszközök
  • vitaminok, gyógyszerek
  • bármilyen jó szívvel adott segítség.

IDE kattintva bővebb információt kapsz arról, hogyan tudsz segíteni!

 

