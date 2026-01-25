Imalánc indult a rákkal küzdő Erikáért–minden vágya, hogy felnevelje 9 hónapos, vízfejű fiát

Csodával határos módon harcol az életéért az a tiszakarádi édesanya, aki az orvosokat is meglepte, hogy még életben van. A rák szétterjedt az egész testében, ráment az agyára is, ami miatt sokszor nincs magánál. Vadászi Erika minden tiszta percében csak a gyermekeire tud gondolni. A 9 hónapos fia, Ábrahám vízfejűséggel született, gondozásra szorul. Az édesapa Horváth Zsolt minden percét a párja és a gyermeke ápolásával tölti.

A rákkal küzdő Erika a vízfejű kisfiával és a párjával, Zsolttal. Fotó: beküldött

A 34 éves Erikát öt évvel ezelőtt mellrákkal diagnosztizálták, majd az egész testében szétterjedt a rák. A betegsége ellenére világra hozta kisfiát, Ábrahámot. A kisfiú három agyvérzésen van túl, az elsőt az anyaméhben kapta. Az orvosok vízfejűséget diagnosztizáltak nála, ezért egy csövet, úgynevezett shuntot ültettek a fejébe, hogy a felesleges vizet szabályozni tudják. A kicsi születése után öt hónapot töltött a kórházban.

Csodagyereknek nevezzük, mert április 18-án született, Jézus feláldozásának napján. Azért kapta az Ábrahám nevet, mert tisztában voltunk Erika betegségével, de bíztunk benne, hogy képes lesz világra hozni ezt a gyermeket. Sajnos nagyon sokat szenvedett, az orvosok is kételkedtek benne, de hála Istennek sikerült világra hoznia. Isteni sugallat volt, hogy neki meg kell születnie, érzem, hogy valami nagy dologra hivatott

– mondta a 41 éves apuka.

Erika a kisfiával Fotó: beküldött

Imalánc indult a rákkal küzdő anyukáért

Az orvosok szerint Erikának nem sok esélye van a gyógyulásra, mert a rák teljesen szétterjed az egész testében. A szerettei bíznak Istenben és a csodában, hogy Erika még sokáig velük lehet. A családról szóló cikkeink után imalánc indult Erikáért. Megható üzeneteket írtak olvasóink:

„Kitartást és gyógyulást kívánunk nektek.”

„Mielőbbi gyógyulást, erőt, egészséget kívánok!”

Imádkozom értetek!

„Nagyon sok szeretettel kívánok mielőbbi gyógyulást.”

„Kérem Istenem segíts rajtuk!”