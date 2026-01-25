Imalánc indult a rákkal küzdő Erikáért–minden vágya, hogy felnevelje 9 hónapos, vízfejű fiát
Erika szörnyen beteg, mégis képes volt életet adni kisfiának, aki vízfejűséggel született. A rákkal küzdő édesanyáért sokan imádkoznak.
Csodával határos módon harcol az életéért az a tiszakarádi édesanya, aki az orvosokat is meglepte, hogy még életben van. A rák szétterjedt az egész testében, ráment az agyára is, ami miatt sokszor nincs magánál. Vadászi Erika minden tiszta percében csak a gyermekeire tud gondolni. A 9 hónapos fia, Ábrahám vízfejűséggel született, gondozásra szorul. Az édesapa Horváth Zsolt minden percét a párja és a gyermeke ápolásával tölti.
A 34 éves Erikát öt évvel ezelőtt mellrákkal diagnosztizálták, majd az egész testében szétterjedt a rák. A betegsége ellenére világra hozta kisfiát, Ábrahámot. A kisfiú három agyvérzésen van túl, az elsőt az anyaméhben kapta. Az orvosok vízfejűséget diagnosztizáltak nála, ezért egy csövet, úgynevezett shuntot ültettek a fejébe, hogy a felesleges vizet szabályozni tudják. A kicsi születése után öt hónapot töltött a kórházban.
Csodagyereknek nevezzük, mert április 18-án született, Jézus feláldozásának napján. Azért kapta az Ábrahám nevet, mert tisztában voltunk Erika betegségével, de bíztunk benne, hogy képes lesz világra hozni ezt a gyermeket. Sajnos nagyon sokat szenvedett, az orvosok is kételkedtek benne, de hála Istennek sikerült világra hoznia. Isteni sugallat volt, hogy neki meg kell születnie, érzem, hogy valami nagy dologra hivatott
– mondta a 41 éves apuka.
Imalánc indult a rákkal küzdő anyukáért
Az orvosok szerint Erikának nem sok esélye van a gyógyulásra, mert a rák teljesen szétterjed az egész testében. A szerettei bíznak Istenben és a csodában, hogy Erika még sokáig velük lehet. A családról szóló cikkeink után imalánc indult Erikáért. Megható üzeneteket írtak olvasóink:
„Kitartást és gyógyulást kívánunk nektek.”
„Mielőbbi gyógyulást, erőt, egészséget kívánok!”
Imádkozom értetek!
„Nagyon sok szeretettel kívánok mielőbbi gyógyulást.”
„Kérem Istenem segíts rajtuk!”
A családnak segítségre van szüksége
Erika nem képes anyatejjel etetni a kis Ábrahámot, ezért tápszerre van szükségük. Zsolt az építőiparban dolgozott mint vasbetonszerelő, de a kisfia és a szerelme folyamatos ápolásra szorul, ezért nem tud munkát vállalni.
A család a következőket fogadja szívesen:
- pénzbeli adomány
- élelmiszer
- pelenka, babaápolási szerek
- tisztálkodási eszközök
- vitaminok, gyógyszerek
- bármilyen jó szívvel adott segítség.
IDE kattintva bővebb információt kapsz arról, hogyan tudsz segíteni!
