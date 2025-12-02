„A kínok kínját élem” – pokoli harcot vív az életéért a mellrákos Julianna

Schwarz Julianna túl van több sikertelen lombikbeültetésen, egy váláson, és augusztus végén mellrákot diagnosztizáltak nála. Az első kemoterápiás kezelések nem segítettek neki, így másféle kemoterápiát kap. Julianna a TikTokon videónaplót vezet a küzdelméről, amivel rengeteg embernek ad erőt. Több sorstársa kért már tőle tanácsot, ő pedig mindenkinek boldogan segít.

A mellrákkal küzdő Julianna imádja a macskáját / Fotó: beküldött

A Németországban élő nő tavaly szeptemberben észrevett egy kis csomót a mellében, elment nőgyógyászhoz, aki azt mondta, hogy nem rosszindulatú, majd felszívódik. Julianna azonban nem hagyta annyiban a dolgot, mert érezte, hogy valami nincs rendben. Háromhavonta járt a nőgyógyászhoz, ahol kérte, hogy csináljanak biopsziát. Egy évvel később végül elküldte az eljárásra az orvos, és Júlia augusztus végén megtudta, hogy mellrákja van.

Schwarz Julianna végül Taxotere kemoterápiát kapott/ Fotó: beküldött

Nem segített az első kemoterápia a mellrákkal küzdő Juliannán

A 38 éves nő úgynevezett piros kemoterápiát kapott elsőnek, amit vörös színű oldatként adtak be, de ez nem hatott, mivel nem zsugorodott, hanem nőni kezdett a tumor.

A második piros kemoterápia után volt egy ultrahangom, ami kimutatta, hogy a két centiméteres tumor hat milliméterrel nőtt; amire azt mondták az orvosok, hogy ilyet még eddigi pályafutásuk során nem láttak. Eltöröltük a piros kemoterápiát

– mondta a Metropolnak Julianna, aki ezután úgynevezett Taxotere kemoterápiát kapott. A második kezelés után már zsugorodni kezdett a tumor.

„Most kapom majd a harmadik Taxoterét és januárban pedig még egyet. Úgy tűnik, hogy műtétre sem lesz szükség, ha ilyen mértékben használ a terápia. A jelenlegi kemoterápia mellékhatásai sokkal durvábbak, mint az előzőek. Rosszabbul vagyok, sőt volt egy új mellékhatása, ami nagyon meg is ijesztett. Teljes test, belső szerv, csontfájdalom egyszerre. Hála istennek kórházban leszek, amíg kapom az 5. kemoterápiámat, de attól még a kínok kínját élem át utána körülbelül 10 napon keresztül.”

Julianna a nehézségei ellenére próbál vidám maradni, hiszen tudja, hogy a pozitív gondolkodás sokat segít.