"Erős akarok lenni" - 25 éves édesanya harcol a halálos rákkal, hogy láthassa felnőni a gyerekeit

Fiatal kora ellenére életének legnehezebb csatáját vívja Savannah Caldwell, egy 25 éves négygyermekes anyuka, aki az orvosoktól egy sokkoló diagnózist kapott: negyedik stádiumú, áttétes mellrákkal küzd.

„Állandó fáradtságot éreztem, aminek semmi oka nem volt” – mondta Savannah. „Csak 25 vagyok, nem kellett volna ennyire kimerültnek lennem.” Emellett kínzó csontfájdalmai is jelentkeztek, ami miatt orvoshoz fordult. Sajnos a biopszia kimutatta: a legrosszabb félelme vált valóra. A mellrák nemcsak hogy megerősítést nyert, de addigra már elterjedt a gerincében, bordáiban, tüdejében is.

Fotó: GoFundMe

Savannah teljes sokkban fogadta a hírt: „A padlót bámultam, és egyszerűen nem tudtam, mihez kezdjek. Féltem a családomért, féltem az életemért” – mesélte megtörten. A nő és férje, Nick négy kisgyermeket nevelnek együtt, most pedig Savannah-nak egyetlen célja van: élni, a lehető legtovább a gyerekeivel maradni.

Savannah az első sokk után azonnal kemoterápiába kezdett, és közösségi oldalain is megosztja küzdelmét, hogy más fiatal nőket is figyelmeztessen: a mellrák nem csak az idősebbeket érinti. Eddig már nyolc kemoterápián van túl, amik borzasztóan megviselték a szervezetét. Lefogyott 39 kilóra, vírusfertőzés is legyengítette, zsibbadnak az ujjai, állandó hőhullámokkal küzd, és még mindig köhög a fertőzés maradványai miatt.

„De még mindig itt vagyok, még mindig küzdök, még mindig harcolok” – mondta kitartóan. Savannah optimista akar maradni, bármilyen nehéz is: „Nem élek tagadásban. Erős akarok lenni, példát akarok mutatni.”

Az édesanya esténként, amikor a gyerekeivel összebújik, csak egyetlen dolgot kíván: „Csak azt remélem, hogy látni fogom, ahogy felnőnek.” Megható szavai mindenkit emlékeztetnek: az élet törékeny, de az anyai szeretet mindent legyőzhet.

Savannah történetét tízezrek követik a közösségi médiában, és egy adománygyűjtő kampány is indult számára, hogy segítsék a kezeléseit – írja a people.

„Akár hosszú, akár rövid lesz a történetem, azt akarom, hogy szép legyen” – üzeni Savannah.