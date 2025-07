Horror az MRI-vizsgálaton: beszippantotta a gép a férfit, küzdenek az életéért!

Sokkoló baleset történt Long Islanden, ahol egy 61 éves férfi egy MRI-vizsgálat során életveszélybe került, miután fémlánca miatt szó szerint berántotta őt a brutális erejű MRI-gép! A férfi jelenleg kritikus állapotban küzd az életéért. A horrorisztikus eset egy westbury-i diagnosztikai központban játszódott le július 16-án. A rendőrség közlése szerint a férfinak egyáltalán nem lett volna szabad belépnie az MRI-szobába. Szemtanúk szerint azonban nem tudott tétlenül várni, amikor hallotta, hogy egy rokon kiabál odabentről, és végzetes hibát követett el: berohant a gép közelébe.

A rendőrség közlése szerint a férfinak egyáltalán nem lett volna szabad belépnie az MRI-szobába. Fotó: freepik.com

A mágneses erő azonnal működésbe lépett, a lánc úgy rántotta be a férfit a gép szívómezejébe, mint egy mágnes a vasszöget. Az ütközés után a férfi eszméletét vesztette, életét csak a gyors orvosi beavatkozás menthette meg – egyelőre azonban válságos állapotban tartják.

Szakértők évek óta figyelmeztetnek: az MRI gépek félelmetes erejű mágneses tere akár egy apró ékszert is halálos fegyverré változtathat. Egy orvos drámai szavakkal írta le a helyzetet: „Ez olyan, mintha torpedó csapódna be a gépbe. Egy lánc akár meg is fojthatja a viselőjét.”

Az MRI készülékek mágneses tere több tízezerszer erősebb a Földénél, ezért a legapróbb fémeszköz is súlyos sérülést vagy halált okozhat.

A hatóságok vizsgálják, hogyan történhetett meg a tiltott belépés, de egy biztos: a figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása újabb tragédiához vezetett – írja az Unilad.