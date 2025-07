"Az járt a fejemben, hogy tökéletesen nézzek ki" – annyit fogyott az esküvőjére, hogy utána évekre meddővé vált

Éveken át rendszeresen járt edzőterembe, mindig is fontosnak tartotta a mozgást és az egészséges táplálkozást Cynthia Donovan. Ám amikor 2010-ben eljegyezték, egyre megszállottabban kezdett diétázni és edzeni – ennek azonban rendkívül súlyos következménye lett – írja a People. „Egyre többet edzettem, egyre kevesebbet ettem, csak az járt a fejemben, hogy tökéletesen nézzek ki az esküvőmön” – idézte fel Cynthia. A kemény munka meghozta a látványos eredményt, de rettenetes árat fizetett érte: boldogtalanná vált, és elvesztette menstruációját.

Éveken át rendszeresen járt edzőterembe, mindig is fontosnak tartotta a mozgást és az egészséges táplálkozást – végül mégis kegyetlen pusztítást végzett a testében Fotó: Shutterstock

A fiatal nő akkor még azt hitte, a fogamzásgátló tabletta miatt maradt el a ciklusa, ám amikor az esküvő után abbahagyta a gyógyszert, a helyzet nem változott. Ekkor kezdődött a kálváriája: egyik orvostól a másikig járt, de sokáig senki nem tudta megmondani, mi a baj. Még policisztás ovárium szindrómával is diagnosztizálták – tévesen. „Nem akartam még gyereket, de a gondolat, hogy talán nem is lehet, teljesen összetört” – vallotta be.

Végül egy reproduktív endokrinológus jött rá, mi a probléma: hypothalamikus amenorrhea, vagyis a túlzott edzés és diétázás miatt a test leállította a menstruációs ciklusát.

„Nem akartam elhinni. Dietetikusként dolgoztam, egészségesen éltem, erre azt mondják, hagyjam abba az edzést és egyek többet” – mesélte Cynthia.

Sokáig küzdött önmagával, hiszen a társadalom folyamatosan azt sugallja: aki kevesebbet eszik és többet mozog, az egészségesebb és sikeresebb. De végül beletörődött: „Elkezdtem több kalóriát bevinni, pihenni, még ha eleinte bűntudatom is volt miatta.”

Bár természetes úton nem sikerült teherbe esnie, mesterséges megtermékenyítés segítségével 2016-ban megszületett első kisfia, Brian. „Ez volt életem legboldogabb pillanata, amikor a karjaimban tarthattam a kisfiamat” – mondta meghatódva. És itt nem ért véget a történet: szoptatás után a menstruációja is visszatért, és 2018-ban második kisfiát, Braydent már természetes úton foganta. „Két csodálatos fiam van, akik elválaszthatatlanok” – árulta el büszkén.