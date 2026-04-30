„A fiam sírva fakadt, amikor elmondtam neki, hogy vastagbélrákom van” – Csak fiáért küzd a beteg apa

Egy londoni édesapa szívszorító története rázta meg az embereket: hónapokig bagatellizálta a tüneteit, végül azonban kiderült, hogy életveszélyes betegség áll a háttérben.

A fiatal apa nem gondolta volna, hogy súlyos beteg

Fotó: Serdar Ferit/YouTube.

Az apa őszintén beszélt betegségéről

Serdar Ferit 2022 februárjában fedezett fel vért a székletében, de eleinte nem tulajdonított neki nagy jelentőséget. Úgy gondolta, csupán aranyérről van szó. A tünetek azonban nem múltak el, így hónapokkal később, júliusban orvoshoz fordult, aki kolonoszkópiára utalta. A vizsgálatra szeptemberben került sor, ekkor azonban már késő volt. Az orvosok negyedik stádiumú vastagbélrákot diagnosztizáltak nála, amely addigra a májára is átterjedt, és tragikus módon a tüdeje is érintetté vált.

A férfi elmondása szerint sokkolta a diagnózis, de a legnehezebb mégis az volt, amikor el kellett mondania 12 éves fiának, Jaxonnak az igazságot.

Azt tanácsolták, olyan helyen mondjam el neki, amihez nem kötődik erős emlék, ezért egy templom mögötti kis zöld területre mentünk. Megkérdeztem tőle, tudja-e, mi az a rák. Azonnal visszakérdezett: neked is az van? És igent kellett mondanom

– idézte fel.

A kisfiú azonnal sírni kezdett, vigasztalhatatlan volt.

– mondta az apa.

Serdar Ferit több mint három és fél éve küzd a betegséggel. Több mint 30 kemoterápiás kezelést kapott célzott gyógyszerekkel, 28 alkalommal részesült sugárkezelésben, és több fájdalmas beavatkozáson is átesett, amelyek során a tüdőben és a májban lévő daganatokat próbálták eltávolítani. Ennek ellenére az esélyei továbbra is kicsik: az orvosok szerint mindössze 10 százalék az esélye annak, hogy öt évnél tovább él. A gondolat, hogy nem láthatja felnőni a fiát, teljesen összetöri.

A férfi azonban nem adja fel. Jelenleg hét kisebb daganat található a tüdejében, amelyeket egyelőre kordában tartanak a kezelések, de 2023 közepén figyelmeztették: idővel a szervezete ellenállóvá válhat a gyógyszerekkel szemben.

Most egy új remény felé fordult: Mexikóban szeretne immunterápiás kezelést kapni. A terápia célja, hogy a szervezet saját immunrendszere ismerje fel és pusztítsa el a rákos sejteket. A kezelés azonban rendkívül költséges: az utazással és biztosítással együtt mintegy 290 ezer fontba kerül – tudta meg a Daily Mail. A család adománygyűjtésbe kezdett, és eddig már több mint 258 ezer fontot sikerült összegyűjteniük. Serdar Ferit azt mondja, mindezt a fia miatt teszi.