„A horrorisztikus esés amputációval végződött, ezért búcsúbulit rendeztem a lábamnak”

Amikor az ág, amit fűrészelt, leszakadt, az angliai Didsburyben élő Jim Britt létrája felborult, ő maga pedig a földre zuhant. A férfi ezt követően csak két dologra emlékszik. Az első, hogy a lába rossz szögben állt, és a sípcsontja is kilátszott a bőre alól. A második, hogy a felesége, Anne kétségbeesetten rohant feléje.

Amputáció lett a vége a szerencsétlen balesetnek / Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

„Különös módon nem éreztem fájdalmat, biztosan sokkos állapotban voltam” – emlékezett vissza a 76 éves Jim a 2024 októberében történt balesetre, amelynek ebben az évben amputáció lett a vége.

Percekkel később egy mentőhelikopter landolt a hazáspár háza melletti parkban, és az orvosok Jimhez siettek. A férfit ezt követően kórházba szállították, ahol több műtéten is átesett annak érdekében, hogy helyrehozzák a lábát. A sebészek mindent megtettek, amit csak tudtak, ennek ellenére a következő év meglehetősen nehéznek bizonyult Jim számára.

74 éves voltam, így a keringésem nem jó. Szóval nem gyógyultam olyan ütemben, mint ahogy talán régen tettem volna. Hosszú és fájdalmas folyamat volt

– mondta Jim.

2026-ban az orvosok végül azt a hírt közölték vele, amitől a férfi titkon rettegett. A csontjai nem forrtak össze rendesen, a lába nem gyógyult meg – sőt, egyre rosszabb lett –, ezért térdtől lefelé amputációt kellett végrehajtaniuk.

Nagyon megdöbbentő volt hallani, hogy amputálni kell a lábamat, noha láttam és éreztem is, hogy nagy a baj. Teljesen összeomlottam, de a családom szeretete sokat segített, és megígérték, hogy minden rendben lesz

– tette hozzá Jim.

Nem hagyta, hogy az amputáció a kedvét szegje

A korábbi egészségügyi vezető napokig levert volt, és nehezen tudta feldolgozni a január végére tervezett műtétet. Aztán az unokája, a hatéves Molly mondott neki valamit, amitől hirtelen egészen másképp kezdte szemlélni a helyzetét.

Az arcomhoz emelte a kezét, és azt mondta: »De nagyapa, most már vehetsz egy jobb lábat magadnak. És az csillogni is fog«.

Ezt követően Jim úgy döntött, pozitívan fogja fel az amputációt, és rendez egy, a lábát elbúcsúztató bulit is. Miután kiválasztotta a helyszínt, meghívókat küldött ki, és elkezdte a szervezést: lufikat, transzparenseket és pezsgőt is vásárolt.

Mindenre koccintani akartam, amit a lábam tett értem. Annyira keményen dolgozott az elmúlt 76 évben, hegyeket mászott, a gyerekeim és unokáim után futott, és a kutyáimat kergette a parton. Megérdemelt egy szép búcsúztatót

– emelte ki Jim, aki a búcsúbuli során a tengerparton üldögélve a vízbe lógatta még utoljára a lábát, és hálát adott neki a hosszú szolgálatáért – írja a Mirror.