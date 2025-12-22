RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: újabb fontos pillanat

„Amit vállaltunk, azt megcsináljuk, lépésről lépésre, ellenszélben is.”

Orbán Viktor fejlődés béke

Elindult a nap, elindult a miniszterelnök Kenderes határába – derül ki Orbán Viktor friss, hétfő reggeli Facebook-bejegyzéséből.  

Orbán Viktor
Orbán Viktor: „Ez a mi tervünk: a brüsszeli háborús terv rombolása helyett békés országépítés.” (Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala)

„Újabb fontos pillanat az országépítésben. Reggel irány Kenderes határa, ahol felavatjuk az M4-es autóút vadonatúj, 34 kilométeres szakaszát Törökszentmiklós és Kisújszállás között.” – írja a kormányfő. Majd így folytatja:

Amit vállaltunk, azt megcsináljuk, lépésről lépésre, ellenszélben is. 2010-ben a gyorsforgalmi utak hossza 1273 km volt. Ez 2025-re közel 2000 km-re emelkedett. Ezzel elértük, hogy a magyar emberek 90 százaléka fél óra autós távolságra lakik valamelyik sztrádától. Kemény menet volt. Megküzdöttünk a pénzügyi és a migrációs válsággal, a Coviddal, és most megküzdünk a háborúval. Csak a múlt héten 400 milliárd forint hadisarctól mentettük meg Magyarországot azzal, hogy sikerült mentességet szereznünk a brüsszeli hadikölcsön alól. A ma átadott autóút-szakasz ennek az összegnek kevesebb mint a felébe került, annyiba, amennyiből Berettyóújfaluig tudjuk majd folytatni az építkezést. És folytatni is fogjuk. Mert a magyarok pénzének jobb helye van az Alföldön, egy négysávos út aszfaltjában, mint ripityára lőve a Donbaszban, vagy ukrán oligarchák aranyozott fürdőszobájában.

Végül így zárja bejegyzését Orbán Viktor: „Ez a mi tervünk: a brüsszeli háborús terv rombolása helyett békés országépítés.”

