„Ígéret kötelez” – Orbán Viktor szívmelengető gesztust tett

Drámai és megható pillanatok zajlottak le az interneten.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.21. 12:20
Szívmelengető összefogásnak lehettek szemtanúi a Digitális Polgári Kör (DPK) zárt Facebook-csoportjának tagjai: Orbán Viktor ugyanis itt kért segítséget a szegedi találkozó kapcsán. Mint kiderült, egy fehér inges, fonott kalapot viselő kisfiú kért aláírást a zászlajára a miniszterelnöktől. Orbán Viktor ennek rendje és módja szerint meg is ígérte, hogy a Lázárinfó után aláírja a zászlót, ám a nagy tömegben végül szem elől tévesztették egymást.

Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Szívmelengető gesztust tett Orbán Viktor / Fotó: mw

Megható gesztust tett Orbán Viktor

A fiú felkutatásához a miniszterelnök a közel 80 ezer tagot számláló Első DPK-csoportban kért segítséget.

A közös összefogás végül sikerrel járt: megtalálták az édesanyát, aki kommentben jelentkezett Orbán Viktor bejegyzése alatt. Elmondta, hogy a gyermeke még mindig a szegedi háborúellenes gyűlés hatása alatt áll, és számára a legemlékezetesebb élményt Áder János volt köztársasági elnök előadása jelentette. Végül Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár jelezte: egyeztetik a részleteket, mert – mint fogalmazott – „kérdés nem maradhat megválaszolatlanul, zászló pedig aláíratlanul”.

A hozzászólók közül sokan méltatták a miniszterelnök hozzáállását, hangsúlyozva: „egy gyermeknek tett ígéret kötelez” - írja a Mandiner.
 

 

 

