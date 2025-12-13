Tömeg, ameddig a szem ellát: Rengetegen vannak a mohácsi Háborúellenes Gyűlésen

Rengetegen gyülekeznek a Háborúellenes Gyűlésen, amelyet negyedik alkalommal Mohácson rendeztek meg. A jelenlévők nem csupán Orbán Viktor miniszterelnök vagy a kormány céljaival, hanem a háborút ellenző üzenettel is egyetértenek, hiszen nem egy közülük személyesen is megtapasztalta a háború nehézségeit, amelyet nem szeretnének újra átélni. A Borsnak nyilatkoztak a tömegben gyülekező állampolgárok.

A negyedik Háborúellenes Gyűlés tömegénél csak a szegedi lesz nagyobb Fotó: MW

A negyedik Háborúellenes Gyűlés tömege a Holdról is látszódik

Az első fotókon is látszik, hogy nem kevés embernek fontos ez a békepárti üzenet. Az egyre csak terjedő háborús pszichózis forgatagában felemelő érzés megtapasztalni, hogy ilyen sokan szeretnének a béke oldalán állni és ennek hangot is adnak - írja a Bors.

A résztevők reagáltak Mark Rutte NATO főtitkár napokban elmondott beszédére is. Rutte nemrégiben Berlinben azt mondta, hogy olyan nagy háborúra kell készülnünk Európában, amilyenben nagyapáink és dédapáink harcoltak. Ezzel lényegében hátba támadta a béketörekvéseket. Ez egy olyan kijelentés, amely azok számára, akik személyesen is tapasztalták a háború

"Ezt nem szabadna engedni"

Nagyon sajnálatos, hogy vannak ilyen emberek. Akik a háborút akarják előrehozni Európában, amikor már Európa kétszer úgy beleszaladt egy ilyen világégésbe, hogy ezt abszolúte nem szabadna engedni.

– nyilatkozta a Borsnak az egyik részvevő, aki fontosnak tartja a béke melletti kiállást, ezért is jött el a Gyűlésre.

"Természetesen mindenki békét akar"

Ez katasztrófa. Teljesen fel vagyok háborodva emiatt. Egy NATO főtitkár hogy csinálhat ilyet? Ő terjeszti, hogy legyen... nem volt elég az első és a második világháború?

– fogalmazott egy résztvevő, aki szintén ellenzi a háborúpárti oldal narratíváját.

Ebből is látszik, hogy a magyarok nem szeretnének még egy háborút.

A mohácsi Háborúellenes Gyűlés teljes adása itt követhető:



