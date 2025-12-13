RETRO RÁDIÓ

"Sokat szoktam izgulni": Szabó Zsófi így készül a Háborúellenes Gyűlésre

Negyedszer is megrendezik a Háborúellenes Gyűlést, ezúttal Mohácson. Szabó Zsófi vajon még mindig izgul, amikor ekkora tömeg előtt kell műsort vezetnie?

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.13. 10:52
Módosítva: 2025.12.13. 10:53
háborúellenes gyűlés szabó zsófi mohács

Ismét Szabó Zsófi lesz az egyik műsorvezető Rákay Philip mellett a negyedik Háborúellenes Gyűlésen. A Borsnak nyilatkozott a szépséges műsorvezető arról, hogy hogyan készült a Gyűlésre.

Szabó Zsófi Háborúellenes Gyűlés
Szabó Zsófi pulcsija nagy divat lett, azóta pedig nehezen lehet hozzájutni, mivel annyian szeretnének egyet (Fotó: MW)

Így készül Szabó Zsófi a Háborúellenes Gyűlésre

Nem vagyok egy babonás típus. Minden fellépés, minden munka és minden feladat teljesen más. Legyen szó sportról, művészetről vagy műsorvezetésről

– árulta el a találkozó előtt a műsorvezető, aki a reggelt Mohácson egy szelfivel indította.

Sokat szoktam izgulni, de az elmúlt években sokat dolgoztam azon, hogy ezt a javamra fordítsam. Az első DPK rendezvény volt az, ami megadta nekem a löketet, és azóta már nem szoktam stresszelni

– számolt be videójában Szabó Zsófi.

Háborúellenes Gyűlés, Nyíregyháza, 2025. 11. 29. szabó zsófi
Szabó Zsófi Háborúellenes Gyűlésen való részvétele a fiatalokat is megszólítja (Fotó: MW)

Vajon milyen ruhában érkezik ma Szabó Zsófi?

Korábban úgy tűnt, bevált neki a firkás pulóver, mivel eddig a legtöbb eseményen azt vette fel. Múlt héten ismét előkerült az elhíresült pulóver, ám azt még nem lehet tudni, hogy most Mohácson milyen felső kerül majd a műsorvezetőre. Zsófi nem csupán az ottani közönség figyelmét keltette fel öltözködésével, hanem mindenkinek szerte az országban.

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei
