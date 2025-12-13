- Orbán Viktor betekintést engedett a Háborúellenes Gyűlés kulisszái mögé
"Sokat szoktam izgulni": Szabó Zsófi így készül a Háborúellenes Gyűlésre
Negyedszer is megrendezik a Háborúellenes Gyűlést, ezúttal Mohácson. Szabó Zsófi vajon még mindig izgul, amikor ekkora tömeg előtt kell műsort vezetnie?
Ismét Szabó Zsófi lesz az egyik műsorvezető Rákay Philip mellett a negyedik Háborúellenes Gyűlésen. A Borsnak nyilatkozott a szépséges műsorvezető arról, hogy hogyan készült a Gyűlésre.
Így készül Szabó Zsófi a Háborúellenes Gyűlésre
Nem vagyok egy babonás típus. Minden fellépés, minden munka és minden feladat teljesen más. Legyen szó sportról, művészetről vagy műsorvezetésről
– árulta el a találkozó előtt a műsorvezető, aki a reggelt Mohácson egy szelfivel indította.
Sokat szoktam izgulni, de az elmúlt években sokat dolgoztam azon, hogy ezt a javamra fordítsam. Az első DPK rendezvény volt az, ami megadta nekem a löketet, és azóta már nem szoktam stresszelni
– számolt be videójában Szabó Zsófi.
Vajon milyen ruhában érkezik ma Szabó Zsófi?
Korábban úgy tűnt, bevált neki a firkás pulóver, mivel eddig a legtöbb eseményen azt vette fel. Múlt héten ismét előkerült az elhíresült pulóver, ám azt még nem lehet tudni, hogy most Mohácson milyen felső kerül majd a műsorvezetőre. Zsófi nem csupán az ottani közönség figyelmét keltette fel öltözködésével, hanem mindenkinek szerte az országban.
